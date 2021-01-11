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На Украине осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне
На Украине осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне
Украинские правоохранители возбудили уголовное дело и расследуют в Полтавской области надругательство над памятником погибшим во Второй мировой войне, сообщила... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:56
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КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело и расследуют в Полтавской области надругательство над памятником погибшим во Второй мировой войне, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Нацполиции."В селе Яреськи Полтавской области в ночь на 10 января неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне. Полиция открыла уголовное производство. Правонарушители разжигали у подножия памятника костер и навесили на голову памятника тряпку", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что виновным за надругательство над памятником может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
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полтавская область, украина, в мире

На Украине осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне

14:56 11.01.2021 (обновлено: 15:02 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело и расследуют в Полтавской области надругательство над памятником погибшим во Второй мировой войне, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Нацполиции.
"В селе Яреськи Полтавской области в ночь на 10 января неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне. Полиция открыла уголовное производство. Правонарушители разжигали у подножия памятника костер и навесили на голову памятника тряпку", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что виновным за надругательство над памятником может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
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