https://ria.ru/20210111/ukraina-1592580904.html

На Украине осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне

На Украине осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело и расследуют в Полтавской области надругательство над памятником погибшим во Второй мировой войне, сообщила... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:56

2021-01-11T14:56

2021-01-11T15:02

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в мире

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КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело и расследуют в Полтавской области надругательство над памятником погибшим во Второй мировой войне, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Нацполиции."В селе Яреськи Полтавской области в ночь на 10 января неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне. Полиция открыла уголовное производство. Правонарушители разжигали у подножия памятника костер и навесили на голову памятника тряпку", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что виновным за надругательство над памятником может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

https://ria.ru/20200204/1564217368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полтавская область, украина, в мире