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В Раде обвинили власти Украины в намерении "утопить" население в долгах
В Раде обвинили власти Украины в намерении "утопить" население в долгах
Власти Украины хотят "утопить в долгах" своих граждан, повышая тарифы на коммунальные услуги, считает депутат Верховной рады, сопредседатель фракции... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:46
2021-01-11T14:48
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
верховная рада украины
харьковская область
полтава
херсон
украина
в мире
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Власти Украины хотят "утопить в долгах" своих граждан, повышая тарифы на коммунальные услуги, считает депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.В понедельник издание "Суспільне" ("Общественное") сообщило, что акции протеста против повышения тарифов на газ проходят в Полтаве, Херсоне, Ивано-Франковске, а также в Черновицкой области Украины.Он подчеркнул, что многие украинцы уже не в состоянии оплатить коммунальные услуги, но самое страшное, по словам политика, что это не предел подорожания коммуналки: "весной могут пересмотреть тарифы на электроэнергию, отопление и за содержание придомовой территории".С 1 января в стране подорожал газ. А 28 декабря 2020 года кабмин Украины отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии.На Украине уже несколько дней идут протестные акции из-за повышения тарифов. В частности, в Полтавской области около 200 протестующих ранее перекрыли автодорогу Борисполь-Мариуполь, образовалась пробка. Кроме того, около 300 человек перекрывали трассу Киев-Харьков, выступая против высоких цен на газ. Десятого января аналогичные акции прошли в 14 районах Харьковской области.
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харьковская область
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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, харьковская область, полтава, херсон, украина, в мире

В Раде обвинили власти Украины в намерении "утопить" население в долгах

14:46 11.01.2021 (обновлено: 14:48 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Власти Украины хотят "утопить в долгах" своих граждан, повышая тарифы на коммунальные услуги, считает депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
В понедельник издание "Суспільне" ("Общественное") сообщило, что акции протеста против повышения тарифов на газ проходят в Полтаве, Херсоне, Ивано-Франковске, а также в Черновицкой области Украины.

"Власть решила добить украинцев суммами в платежках за коммуналку… Вместо того, чтобы поддерживать свой народ, хочет утопить его в долгах. Из-за пандемии многие и так лишились работы, число бедных людей выросло, но Зе-команде (команде президента Украины Владимира Зеленского - ред.) плевать. Они и дальше будут плевать на людей ради сохранения отношений с так называемыми западными партнерами", - написал Рабинович в понедельник на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что многие украинцы уже не в состоянии оплатить коммунальные услуги, но самое страшное, по словам политика, что это не предел подорожания коммуналки: "весной могут пересмотреть тарифы на электроэнергию, отопление и за содержание придомовой территории".
С 1 января в стране подорожал газ. А 28 декабря 2020 года кабмин Украины отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии.
На Украине уже несколько дней идут протестные акции из-за повышения тарифов. В частности, в Полтавской области около 200 протестующих ранее перекрыли автодорогу Борисполь-Мариуполь, образовалась пробка. Кроме того, около 300 человек перекрывали трассу Киев-Харьков, выступая против высоких цен на газ. Десятого января аналогичные акции прошли в 14 районах Харьковской области.
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Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныХарьковская областьПолтаваХерсонУкраинаВ мире
 
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