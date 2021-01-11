https://ria.ru/20210111/ukraina-1592579105.html

В Раде обвинили власти Украины в намерении "утопить" население в долгах

В Раде обвинили власти Украины в намерении "утопить" население в долгах

Власти Украины хотят "утопить в долгах" своих граждан, повышая тарифы на коммунальные услуги, считает депутат Верховной рады, сопредседатель фракции... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:46

2021-01-11T14:46

2021-01-11T14:48

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

верховная рада украины

харьковская область

полтава

херсон

украина

в мире

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Власти Украины хотят "утопить в долгах" своих граждан, повышая тарифы на коммунальные услуги, считает депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.В понедельник издание "Суспільне" ("Общественное") сообщило, что акции протеста против повышения тарифов на газ проходят в Полтаве, Херсоне, Ивано-Франковске, а также в Черновицкой области Украины.Он подчеркнул, что многие украинцы уже не в состоянии оплатить коммунальные услуги, но самое страшное, по словам политика, что это не предел подорожания коммуналки: "весной могут пересмотреть тарифы на электроэнергию, отопление и за содержание придомовой территории".С 1 января в стране подорожал газ. А 28 декабря 2020 года кабмин Украины отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии.На Украине уже несколько дней идут протестные акции из-за повышения тарифов. В частности, в Полтавской области около 200 протестующих ранее перекрыли автодорогу Борисполь-Мариуполь, образовалась пробка. Кроме того, около 300 человек перекрывали трассу Киев-Харьков, выступая против высоких цен на газ. Десятого января аналогичные акции прошли в 14 районах Харьковской области.

https://ria.ru/20201231/ukraina-1591583530.html

харьковская область

полтава

херсон

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, харьковская область, полтава, херсон, украина, в мире