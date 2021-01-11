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В Белоруссии россиянина ждет суд за покушение на убийство милиционеров
В Белоруссии россиянина ждет суд за покушение на убийство милиционеров
Гражданина России будут судить в Белоруссии за покушение на убийство двух милиционеров, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета республики. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:02
2021-01-11T12:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
брестская область
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Гражданина России будут судить в Белоруссии за покушение на убийство двух милиционеров, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета республики."Управлением Следственного комитета по Брестской области установлены обстоятельства преступлений, совершенных иностранным гражданином. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, "днем 3 сентября 2020 года 54-летний гражданин Российской Федерации, будучи задержанным за незаконное пребывание в Республике Беларусь, при доставлении его в районный отдел внутренних дел нанес удары ножом в жизненно важные органы находившимся при исполнении служебных обязанностей сотрудникам милиции".Согласно сообщению, правоохранители выбили нож из рук нападавшего, что спасло их жизни, но получили травмы различной степени тяжести. В СК пояснили, что обвиняемый в июле 2020 года был принудительно выслан из Белоруссии сроком на пять лет и предупрежден об уголовной ответственности за нарушение срока запрета въезда в страну. Несмотря на это, мужчина прибыл в республику и незаконно пребывал на ее территории.Как отметили в СК, что действия обвиняемого квалифицированы по статьям "пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина, высланного из республики, до окончания срока запрета въезда в страну" и "покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности". К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), брестская область, белоруссия, в мире

В Белоруссии россиянина ждет суд за покушение на убийство милиционеров

12:02 11.01.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Гражданина России будут судить в Белоруссии за покушение на убийство двух милиционеров, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета республики.
"Управлением Следственного комитета по Брестской области установлены обстоятельства преступлений, совершенных иностранным гражданином. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, "днем 3 сентября 2020 года 54-летний гражданин Российской Федерации, будучи задержанным за незаконное пребывание в Республике Беларусь, при доставлении его в районный отдел внутренних дел нанес удары ножом в жизненно важные органы находившимся при исполнении служебных обязанностей сотрудникам милиции".
Согласно сообщению, правоохранители выбили нож из рук нападавшего, что спасло их жизни, но получили травмы различной степени тяжести. В СК пояснили, что обвиняемый в июле 2020 года был принудительно выслан из Белоруссии сроком на пять лет и предупрежден об уголовной ответственности за нарушение срока запрета въезда в страну. Несмотря на это, мужчина прибыл в республику и незаконно пребывал на ее территории.
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Как отметили в СК, что действия обвиняемого квалифицированы по статьям "пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина, высланного из республики, до окончания срока запрета въезда в страну" и "покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности". К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Брестская областьБелоруссияВ мире
 
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