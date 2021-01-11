https://ria.ru/20210111/ubiystvo-1592544910.html

В Белоруссии россиянина ждет суд за покушение на убийство милиционеров

В Белоруссии россиянина ждет суд за покушение на убийство милиционеров

Гражданина России будут судить в Белоруссии за покушение на убийство двух милиционеров, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета республики. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:02

2021-01-11T12:02

2021-01-11T12:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

брестская область

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Гражданина России будут судить в Белоруссии за покушение на убийство двух милиционеров, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета республики."Управлением Следственного комитета по Брестской области установлены обстоятельства преступлений, совершенных иностранным гражданином. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, "днем 3 сентября 2020 года 54-летний гражданин Российской Федерации, будучи задержанным за незаконное пребывание в Республике Беларусь, при доставлении его в районный отдел внутренних дел нанес удары ножом в жизненно важные органы находившимся при исполнении служебных обязанностей сотрудникам милиции".Согласно сообщению, правоохранители выбили нож из рук нападавшего, что спасло их жизни, но получили травмы различной степени тяжести. В СК пояснили, что обвиняемый в июле 2020 года был принудительно выслан из Белоруссии сроком на пять лет и предупрежден об уголовной ответственности за нарушение срока запрета въезда в страну. Несмотря на это, мужчина прибыл в республику и незаконно пребывал на ее территории.Как отметили в СК, что действия обвиняемого квалифицированы по статьям "пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина, высланного из республики, до окончания срока запрета въезда в страну" и "покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности". К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

https://ria.ru/20201230/ubiystvo-1591518481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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