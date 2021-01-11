https://ria.ru/20210111/tury-1592567773.html

Названы страны, в которые россияне покупали самые дорогие туры

Названы страны, в которые россияне покупали самые дорогие туры

Эксперты на основе данных крупнейших туроператоров составили рейтинг самых небюджетных туров за рубеж 2020 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:59

2021-01-11T13:59

2021-01-11T13:59

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мале

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты на основе данных крупнейших туроператоров составили рейтинг самых небюджетных туров за рубеж 2020 года, сообщает АТОР. Замкнула первую десятку новогодняя путевка в Танзанию за 5 050 000 рублей на семью из пяти россиян (трое взрослых и один ребенок). В цену вошел перелет на чартере в бизнес-классе, VIP Lounge в аэропорту, индивидуальные трансферы и десять дней отдыха в отеле "пять звезд" с питанием "все включено"Девятое место разделили два тура: в ОАЭ и на Мальдивы. Семья из семи человек улетела встречать Новый год в Дубай на 12 дней за 6 535 000 рублей. В стоимость включены авиаперелет эконом-классом, индивидуальные трансферы, сервис Ahlan в аэропорту прибытия, пятизвездочный отель с полупансионом. За отдых на Мальдивах еще до пандемии — в январе 2020 года — семья из двух взрослых и двух детей заплатила 6 770 217 рублей за проживание в пятизвездочном отеле на вилле и полный пансион. На восьмом месте оказалась Турция. Туда семья из шести россиян (три взрослых, три ребенка) в августе съездили на две недели за 6 813 000. В цену вошли перелет чартером в обе стороны, проживание в пятизвездочном отеле с питанием "ультра все включено", индивидуальные трансферы, услуга CIP Terminal в аэропорту Антальи.ОАЭ попали и на седьмое место. За 7 057 000 рублей семья из пяти человек приобрела новогодний тур на 20 дней. В стоимость включены авиаперелет бизнес-классом, специальный сервис Ahlan в аэропорту Дубая, проживание в "пятерке" на вилле Premium с тремя спальнями, питание полупансион, индивидуальные трансферы, индивидуальное сафари, аренда яхты на четыре часа, посещение турнира по поло с бранчем.А на шестом — снова Турция. В 7 552 000 рублей обошелся семье (пять взрослых и три ребенка) двухнедельный отдых в августе 2020 года, включая перелет, индивидуальный трансфер, услугу CIP Terminal в аэропорту, проживание в пятизвездочном отеле на вилле с тремя спальнями, питание ультра все включено.В первой пятерке по дороговизне — исключительно Мальдивы.За 8 130 000 рублей семья (четыре взрослых и два ребенка) приобрели тур с перелетом на девять ночей в феврале 2020 года. В стоимость входило проживание в пятизвездочном отеле с питанием полный пансион и размещением в двухкомнатном сьюте с частным бассейном.На четвертом месте новогоднее путешествие для двух туристов на 19 ночей. В его стоимость — 8 863 600 рублей — было включено: проживание в "пятерке" с завтраками.Третье место занял тур семьи из шести человек на Мальдивы за 11 465 000 рублей на 21 ночь с заездом 21 ноября 2020 года. В стоимость входило: авиаперелет бизнес классом, обслуживание в VIP-зале в аэропорту, проживание в "пятерке" с питанием полупансион, а также трансферы на гидросамолете.Второе место у путевки стоимостью 23 044 000 рублей. За такую сумму большая семья из десяти человек отправилась отметить Новый год и провести 24 ночи на Мальдивах с 20 декабря. Причем, это цена без перелета, туристы путешествовали на своем бизнес-джете. В стоимость вошли VIP встреча в аэропорту, трансфер на гидросамолете, проживание в пятизвездочном отеле на виллах и в бунгало, новогодний и рождественский ужины.Самым дорогим оказался тур за 25 764 000 рублей семьи россиян из девяти человек. 30 декабря она отправилась на Мальдивы на две недели. Перелет на частном самолете с прибытием в новый аэропорт для бизнес-авиации Маафару в стоимость не входил (туристы организовали его самостоятельно).Путешественники заплатили за трансфер из Мале на остров на брендированном гидросамолете, размещение в одном из наиболее известных и дорогих камерных отелей на Мальдивах с питанием полупансион. Заранее (также вошло в стоимость) был заказан перечень услуг, в том числе посещение эксклюзивного SPA, а также торжественный семейный ужин.

https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html

https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html

https://ria.ru/20201207/maldivy-1588041979.html

https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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