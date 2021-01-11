https://ria.ru/20210111/turtsiya-1592567143.html
Турецкий суд приговорил проповедника к 1075 годам тюрьмы
Турецкий суд приговорил проповедника к 1075 годам тюрьмы
Суд Стамбула приговорил известного исламского проповедника Аднана Октара, обвинявшегося по целому ряду статей, к 1075-летнему сроку тюремного заключения,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:51
2021-01-11T13:51
2021-01-11T14:58
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АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Суд Стамбула приговорил известного исламского проповедника Аднана Октара, обвинявшегося по целому ряду статей, к 1075-летнему сроку тюремного заключения, передает телеканал NTV.Октар был арестован в июле 2018 года и обвинялся в создании преступной организации, сексуальном насилии над детьми, сексуальных домогательствах, сексуальных связях с несовершеннолетними, похищении детей, изнасилованиях, шантаже, незаконном лишении людей свободы, военном и политическом шпионаже, мошенничестве посредством использования религиозных убеждений и чувств людей, нарушении неприкосновенности частной жизни, фальсификации документов и других преступлениях.Вместе с Октаром по делу проходили 236 человек, которые получили различные тюремные сроки.Октар, известный под псевдонимом Харун Яхья, — турецкий писатель псевдонаучного направления, исламский креационист. Автор более 300 книг по политической, религиозной и научно-популярной проблематике, переведенных на 76 языков.В 1986 году Октар был арестован по обвинению в "попытке использования религии или религиозных чувств, а также религиозных святынь с целью частичного изменения социального, экономического или политического строя светского государства". Суд вынес решение об отсутствии состава преступления, после чего Октар был оправдан и освобожден из-под стражи.Как ранее писали турецкие СМИ, Октар является лидером псевдоисламской секты, где практикуются сексуальное рабство и групповой секс.
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новости - религия и мировоззрение, турция, стамбул, в мире
АНКАРА, 11 янв — РИА Новости.
Суд Стамбула
приговорил известного исламского проповедника Аднана Октара, обвинявшегося по целому ряду статей, к 1075-летнему сроку тюремного заключения, передает телеканал NTV.
Октар был арестован в июле 2018 года и обвинялся в создании преступной организации, сексуальном насилии над детьми, сексуальных домогательствах, сексуальных связях с несовершеннолетними, похищении детей, изнасилованиях, шантаже, незаконном лишении людей свободы, военном и политическом шпионаже, мошенничестве посредством использования религиозных убеждений и чувств людей, нарушении неприкосновенности частной жизни, фальсификации документов и других преступлениях.
Вместе с Октаром по делу проходили 236 человек, которые получили различные тюремные сроки.
Октар, известный под псевдонимом Харун Яхья, — турецкий писатель псевдонаучного направления, исламский креационист. Автор более 300 книг по политической, религиозной и научно-популярной проблематике, переведенных на 76 языков.
В 1986 году Октар был арестован по обвинению в "попытке использования религии или религиозных чувств, а также религиозных святынь с целью частичного изменения социального, экономического или политического строя светского государства". Суд вынес решение об отсутствии состава преступления, после чего Октар был оправдан и освобожден из-под стражи.
Как ранее писали турецкие СМИ, Октар является лидером псевдоисламской секты, где практикуются сексуальное рабство и групповой секс.