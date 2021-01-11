Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210111/tserkov-1592528589.html
Минский первоиерарх: Церковь должна быть вне политического спора
Минский первоиерарх: Церковь должна быть вне политического спора
Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Вениамин, касаясь ситуации в стране, заявил, что церковь должна находиться вне политического... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:37
2021-01-11T10:48
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577128973_0:303:2047:1454_1920x0_80_0_0_82400938dbc2d00bf0c70ad2dd73f481.jpg
МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Вениамин, касаясь ситуации в стране, заявил, что церковь должна находиться вне политического спора.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов."Говорить о разделении всегда сложно, потому что тут нельзя расставить однозначно точки над i. Позиция церкви заключается в том, что мы заботимся о том, чтобы мир водворился в нашей стране, чтобы он был и был устойчив, непоколебим. Конечно, путь к примирению непростой. Важно, чтобы церковь находилась вне этого спора и могла сказать свое слово по происходящим событиям, сказать слово прежде всего от Евангелия, не от человеческого разума", - сказал глава Белорусской православной церкви (БПЦ) в интервью телеканалу СТВ, отвечая на вопрос о расколе в обществе и реакции БПЦ на это. Интервью размещено на сайте телеканала.По словам митрополита, "каждый человек для себя должен находить правильный путь через молитву, а церковь должна определять такую, что ли, генеральную, среднюю линию для своей паствы". "Причем эта линия также должна быть не от человеческого мудрования и определяться не настроением предстоятеля церкви или даже нескольких человек, а определяться именно в поиске того, как бы хотел Господь, чтобы мы сказали, посмотрели на те или иные вещи", - добавил он.
https://ria.ru/20210103/belorussiya-1591926859.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577128973_0:111:2047:1646_1920x0_80_0_0_ca0fb193720878ce22f2bc7c2e9aef4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, белоруссия

Минский первоиерарх: Церковь должна быть вне политического спора

10:37 11.01.2021 (обновлено: 10:48 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВозведение в сан митрополита нового главы Белорусской православной церкви
Возведение в сан митрополита нового главы Белорусской православной церкви - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Вениамин, касаясь ситуации в стране, заявил, что церковь должна находиться вне политического спора.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
"Говорить о разделении всегда сложно, потому что тут нельзя расставить однозначно точки над i. Позиция церкви заключается в том, что мы заботимся о том, чтобы мир водворился в нашей стране, чтобы он был и был устойчив, непоколебим. Конечно, путь к примирению непростой. Важно, чтобы церковь находилась вне этого спора и могла сказать свое слово по происходящим событиям, сказать слово прежде всего от Евангелия, не от человеческого разума", - сказал глава Белорусской православной церкви (БПЦ) в интервью телеканалу СТВ, отвечая на вопрос о расколе в обществе и реакции БПЦ на это. Интервью размещено на сайте телеканала.
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь) - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 23:09Протесты в Белоруссии
Белорусская церковь призвала не допустить новых протестов в стране
По словам митрополита, "каждый человек для себя должен находить правильный путь через молитву, а церковь должна определять такую, что ли, генеральную, среднюю линию для своей паствы". "Причем эта линия также должна быть не от человеческого мудрования и определяться не настроением предстоятеля церкви или даже нескольких человек, а определяться именно в поиске того, как бы хотел Господь, чтобы мы сказали, посмотрели на те или иные вещи", - добавил он.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБелоруссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54В Подмосковье столкнулись четыре автобуса и грузовик
15:53В Совфеде оценили выдвижение экс-посла США в России на пост главы ЦРУ
15:53Источник назвал сроки поставок вакцины "Спутник V" в Палестину
15:51Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:43В Швеции вынесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
Лента новостейМолния