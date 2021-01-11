https://ria.ru/20210111/tserkov-1592528589.html

Минский первоиерарх: Церковь должна быть вне политического спора

Минский первоиерарх: Церковь должна быть вне политического спора

Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Вениамин, касаясь ситуации в стране, заявил, что церковь должна находиться вне политического... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:37

2021-01-11T10:37

2021-01-11T10:48

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

белоруссия

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МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Вениамин, касаясь ситуации в стране, заявил, что церковь должна находиться вне политического спора.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов."Говорить о разделении всегда сложно, потому что тут нельзя расставить однозначно точки над i. Позиция церкви заключается в том, что мы заботимся о том, чтобы мир водворился в нашей стране, чтобы он был и был устойчив, непоколебим. Конечно, путь к примирению непростой. Важно, чтобы церковь находилась вне этого спора и могла сказать свое слово по происходящим событиям, сказать слово прежде всего от Евангелия, не от человеческого разума", - сказал глава Белорусской православной церкви (БПЦ) в интервью телеканалу СТВ, отвечая на вопрос о расколе в обществе и реакции БПЦ на это. Интервью размещено на сайте телеканала.По словам митрополита, "каждый человек для себя должен находить правильный путь через молитву, а церковь должна определять такую, что ли, генеральную, среднюю линию для своей паствы". "Причем эта линия также должна быть не от человеческого мудрования и определяться не настроением предстоятеля церкви или даже нескольких человек, а определяться именно в поиске того, как бы хотел Господь, чтобы мы сказали, посмотрели на те или иные вещи", - добавил он.

https://ria.ru/20210103/belorussiya-1591926859.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, белоруссия