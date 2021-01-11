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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210111/tramp-1592595004.html
Меланья Трамп прокомментировала беспорядки в Вашингтоне
Меланья Трамп прокомментировала беспорядки в Вашингтоне
Первая леди США Меланья Трамп впервые прокомментировала беспорядки в Капитолии, сказав, что она расстроена и опечалена этими событиями и последовавшими в ее... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:20
2021-01-11T16:20
захват капитолия в вашингтоне
меланья трамп
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп впервые прокомментировала беспорядки в Капитолии, сказав, что она расстроена и опечалена этими событиями и последовавшими в ее адрес обвинениями.В минувшею среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, президент США Дональд Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила здание конгресса, ворвалась туда и учинила в нем погром. На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием."Я расстроена и опечалена тем, что произошло на прошлой неделе. Я считаю постыдным, что вокруг этих трагических событий звучали непристойные сплетни, неоправданные персональные нападки и лживые недостоверные обвинения в мой адрес – от людей, которые выглядят вменяемыми и имеют позицию. В этот раз речь исключительно об оздоровлении страны и ее граждан. Это нельзя использовать для личной выгоды", - говорится в заявлении Меланьи Трамп на сайте Белого дома.Ранее в ее адрес звучала критика, что первая леди долгое время никак не реагировала не происшедшее. СМИ писали, что во время беспорядков она предпочла не делать заявление по этому поводу, а занималась фотосессией для своей книги.Супруга президента отметила, что осуждает насилие, и сказала, что молится за семьи погибших во время беспорядков протестующей Эшли Бэббит и полицейского Брайана Сикника. Она призвала людей объединиться, найти точки соприкосновения и быть добрыми и сильными.Меланья Трамп также поблагодарила миллионы американцев за поддержку в течение четырех лет ее пребывания в Белом доме, сказав, что для нее было честью служить им в качестве первой леди.После произошедшего в Капитолии лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Статью импичмента за "подстрекание к мятежу" планируется вынести на обсуждение палаты представителей в понедельник. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.
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меланья трамп, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Меланья Трамп прокомментировала беспорядки в Вашингтоне

16:20 11.01.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПервая леди Меланья Трамп в Розовом саду Белого дома
Первая леди Меланья Трамп в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп впервые прокомментировала беспорядки в Капитолии, сказав, что она расстроена и опечалена этими событиями и последовавшими в ее адрес обвинениями.
В минувшею среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, президент США Дональд Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила здание конгресса, ворвалась туда и учинила в нем погром. На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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"Я расстроена и опечалена тем, что произошло на прошлой неделе. Я считаю постыдным, что вокруг этих трагических событий звучали непристойные сплетни, неоправданные персональные нападки и лживые недостоверные обвинения в мой адрес – от людей, которые выглядят вменяемыми и имеют позицию. В этот раз речь исключительно об оздоровлении страны и ее граждан. Это нельзя использовать для личной выгоды", - говорится в заявлении Меланьи Трамп на сайте Белого дома.
Ранее в ее адрес звучала критика, что первая леди долгое время никак не реагировала не происшедшее. СМИ писали, что во время беспорядков она предпочла не делать заявление по этому поводу, а занималась фотосессией для своей книги.
Супруга президента отметила, что осуждает насилие, и сказала, что молится за семьи погибших во время беспорядков протестующей Эшли Бэббит и полицейского Брайана Сикника. Она призвала людей объединиться, найти точки соприкосновения и быть добрыми и сильными.
Меланья Трамп также поблагодарила миллионы американцев за поддержку в течение четырех лет ее пребывания в Белом доме, сказав, что для нее было честью служить им в качестве первой леди.
После произошедшего в Капитолии лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Статью импичмента за "подстрекание к мятежу" планируется вынести на обсуждение палаты представителей в понедельник. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеМеланья ТрампКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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