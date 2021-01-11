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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210111/tramp-1592538888.html
Эксперт оценил идею отстранения Трампа от власти из-за "недееспособности"
Эксперт оценил идею отстранения Трампа от власти из-за "недееспособности"
Получить единогласную поддержку кабинета министров США задействовать 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить президента Дональда Трампа от власти, вряд ли РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:25
2021-01-11T11:25
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
нэнси пелоси
капитолий
джо байден
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Получить единогласную поддержку кабинета министров США задействовать 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить президента Дональда Трампа от власти, вряд ли возможно, сказал РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в понедельник палата намерена принять резолюцию, которая призовет вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от власти согласно 25-ой поправке к Конституции, которая предполагает передачу полномочий вице-президенту в связи с неспособностью действующего главы государства выполнять свои обязанности."Сомневаюсь, что 25 поправка будет задействована. Хотя Пенс уже высказал предположение, что это возможно, но тем не менее получить солидарное решение членов кабинета не удастся. Кто-то откажется, кто-то проигнорирует, но никто рисковать своей политической репутацией в республиканской партии не будет. Как вы видите, люди даже готовы выйти из кабинета, покинуть его, но не применять 25-ю поправку. Шанс на принятие солидарного решения кабинета маловероятно", - отметил Межуев.Согласно прогнозу эксперта, объявить импичмент Трампу тоже вряд ли удастся, потому что для этого необходима поддержка 2/3 сената и на процедуру уже не остается времени до инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.По его словам, многое зависит от самого Трампа и от того, что он скажет своим соратникам, - как сообщил ранее телеканал CBS президент в понедельник намерен выступить с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов."Если он попытается продолжить сопротивление, то все возможно, но если удастся избежать дальнейшей эскалации, то все закончится предсказуемо. Но проблема еще в том, что другая сторона не успокаивается - демократы закусили удила, идут призывы к мести, призывы к наказанию не только Трампа, но и его сторонников, идет "охота на ведьм". После 6 января было ощущение, что Трамп проиграл, но нельзя исключить, что волна мести, проклятий, запретов в социальных сетях, вызовет обратную реакцию. Честно говоря, я ожидаю, что будут какие-то выступления сторонников, сам Трамп может тем или иным способом что-то сделать", - пояснил эксперт."Вся проблема заключается в том, что с обеих сторон есть некие конфликтные акторы, которые понимают, что им уже не разойтись мирно. И действия этих сторон вызывают озабоченность", - добавил Межуев.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.Трамп должен уйти в отставку 20 января, на пост президента заступит Джо Байден, избранный в ноябре. Тем временем демократы в палате представителей готовят импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к насилию в ходе беспорядков в Вашингтоне 6 января.Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые устроили погром в здании Конгресса США.
https://ria.ru/20210111/tramp-1592521302.html
https://ria.ru/20210111/pelosi-1592510498.html
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майк пенс, нэнси пелоси, капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, twitter, в мире

Эксперт оценил идею отстранения Трампа от власти из-за "недееспособности"

11:25 11.01.2021
 
© REUTERS / Jim BourgПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Получить единогласную поддержку кабинета министров США задействовать 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить президента Дональда Трампа от власти, вряд ли возможно, сказал РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в понедельник палата намерена принять резолюцию, которая призовет вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от власти согласно 25-ой поправке к Конституции, которая предполагает передачу полномочий вице-президенту в связи с неспособностью действующего главы государства выполнять свои обязанности.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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"Сомневаюсь, что 25 поправка будет задействована. Хотя Пенс уже высказал предположение, что это возможно, но тем не менее получить солидарное решение членов кабинета не удастся. Кто-то откажется, кто-то проигнорирует, но никто рисковать своей политической репутацией в республиканской партии не будет. Как вы видите, люди даже готовы выйти из кабинета, покинуть его, но не применять 25-ю поправку. Шанс на принятие солидарного решения кабинета маловероятно", - отметил Межуев.
Согласно прогнозу эксперта, объявить импичмент Трампу тоже вряд ли удастся, потому что для этого необходима поддержка 2/3 сената и на процедуру уже не остается времени до инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.
По его словам, многое зависит от самого Трампа и от того, что он скажет своим соратникам, - как сообщил ранее телеканал CBS президент в понедельник намерен выступить с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.
"Если он попытается продолжить сопротивление, то все возможно, но если удастся избежать дальнейшей эскалации, то все закончится предсказуемо. Но проблема еще в том, что другая сторона не успокаивается - демократы закусили удила, идут призывы к мести, призывы к наказанию не только Трампа, но и его сторонников, идет "охота на ведьм". После 6 января было ощущение, что Трамп проиграл, но нельзя исключить, что волна мести, проклятий, запретов в социальных сетях, вызовет обратную реакцию. Честно говоря, я ожидаю, что будут какие-то выступления сторонников, сам Трамп может тем или иным способом что-то сделать", - пояснил эксперт.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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"Вся проблема заключается в том, что с обеих сторон есть некие конфликтные акторы, которые понимают, что им уже не разойтись мирно. И действия этих сторон вызывают озабоченность", - добавил Межуев.
Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.
Трамп должен уйти в отставку 20 января, на пост президента заступит Джо Байден, избранный в ноябре. Тем временем демократы в палате представителей готовят импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к насилию в ходе беспорядков в Вашингтоне 6 января.
Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые устроили погром в здании Конгресса США.
Евгений Сатановский - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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Сатановский заявил, что от Трампа захотят избавиться
 
Захват Капитолия в ВашингтонеМайк ПенсНэнси ПелосиКапитолийДжо БайденВашингтон (город)СШАTwitterВ мире
 
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