https://ria.ru/20210111/tramp-1592521302.html

Трампа могут лишить права идти в президенты, считают эксперты

Трампа могут лишить права идти в президенты, считают эксперты

Демократы вряд ли добьются импичмента президента США Дональда Трампа, но могут лишить его права занимать выборные должности в будущем, что окончательно закроет... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T09:34

2021-01-11T09:34

2021-01-11T09:35

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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Демократы вряд ли добьются импичмента президента США Дональда Трампа, но могут лишить его права занимать выборные должности в будущем, что окончательно закроет ему дорогу ко второму сроку в 2024 году, но тогда на сцену должен будет выйти кто-то из его ближнего круга, считают американские эксперты, с которыми пообщалось РИА Новости.Как ожидается, в понедельник в палате представителей будут вынесены на обсуждение статьи импичмента. В опубликованном ранее проекте документа говорилось о "подстрекательстве к мятежу".25-я поправка не сработаетВсе эксперты сходятся во мнении, что предложение демократов задействовать 25-ю поправку к Конституции США, которая предполагает передачу полномочий вице-президенту в связи с неспособностью действующего главы государства выполнять свои обязанности, бесперспективна."Думаю, шансы малы. Отстранение потребует поддержки (этого) со стороны вице-президента (Майка) Пенса и большинства кабинета. Хотя лояльность президенту Трампу снизилась, те, кто сейчас хотят дистанцироваться от него, скорее, уволятся, чем проголосуют за отстранение", - сказал РИА Новости профессор политологии Университета Нотр-Дам Патрик Денин.Даже если вдруг Пенс и члены кабинета примут такое решение, президент может оспорить это письмом Конгрессу. Потом потребуется до четырех дней на ответ вице-президента и кабинета, а далее и поддержка двух третей Конгресса, реалистичность чего эксперт оценивает как маловероятную.Крайне маловероятным успех 25-й поправки считает и профессор политологии Университета Буффало Джеймс Кэпмбелл."Я подозреваю, что большая часть кабинета не считает, что президент Трамп подстрекал бунтовщиков", - сказал он РИА Новости.По его словам, Трамп призвал к протесту против того, что многие считают нарушениями в ходе выборов или фальсификациями.Стремящимися к нулю назвал шансы инициативы на успех и профессор госуправления Университета Корнелла Ричард Бенсел."На то, чтобы пройти через все этапы, просто нет времени, даже если (применения поправки) желает вице-президент. А он этого не желает", - пояснил собеседник агентства.Невозможный импичментВторой вариант, который всерьез рассматривают демократы, - это объявление импичмента.По мнению Бенсела, действия Трампа однозначно заслуживают импичмента, однако вопрос в том, насколько это разумно. Он напомнил, что даже если демократы проведут это через палату представителей, где у них большинство, то у сената не будет времени рассмотреть вопрос. Верхняя палата вернется к работе только 19 января, а инаугурация нового главы государства состоится уже на следующий день.О причинах, по которым демократы все равно продолжают настаивать на запуске процедуры импичмента, эксперты говорят по-разному."Для них занять правильную позицию в отношении действий президента Трампа - это то, что будет правильным, даже если сенат не может действовать", - сказал он.Для большинства демократов это исключительно вопрос принципа, считает эксперт."Демократы будут добиваться этого, потому что ненавидят президента Трампа и все, за что он выступает. Я считаю, они верят, что это поставит его в неловкое положение и нанесет ущерб его репутации среди независимых политиков и маргинальных республиканцев", - считает Кэмбелл.Однако импичмент, как и применение 25-й поправки, вряд ли возможен до конца срока полномочий Трампа, полагает Денин, даже если демократы быстро проведут статьи импичмента через нижнюю палату."Потом сенат должен будет под председательством председателя Верховного суда судить президента. А конституция требует двух третей голосов сенаторов, чтобы осудить и отстранить президента. Очень маловероятно, что это удастся сделать за оставшиеся дни президентского срока", - пояснил он.Не импичмент, так отлучениеОднако главным политическим мотивом за этим может быть вероятность повторного голосования в сенате по этому вопросу, отметил Денин."Это (голосование) может запретить Дональду Трампу занимать политические должности в будущем. Прошлые прецеденты предполагают, что тогда можно провести это простым большинством, даже если сенат не приговорит президента (к отстранению). Вопрос в том, можно ли продолжать этот процесс после того, как президент покинет свой пост (такого пока ни разу не было)", - сказал эксперт.По его мнению, это будет решаться в судах."Вторичная, но важная политическая причина заключается в том, чтобы заставить республиканцев публично обозначить их позицию по отношениям к действиям президента. Голоса против импичмента или против приговора, скорее всего, будут использованы против членов конгресса на будущих выборах", - добавил собеседник агентства.Трамп-2024 под вопросомПо словам Денина, если Конгресс не сможет запретить Трампу занимать выборные должности, тот может принять участие в следующих президентских выборах, однако гарантий этого нет."Я подозреваю, что к тому времени он будет более заинтересован в том, чтобы играть роль "кукловода" в Республиканской партии. Ему будет 78 лет, и я ожидаю, что он все еще будет в центре значительного числа расследований и, вероятно, оспаривать обвинения по уголовным статьям или даже будет осужден по ним…. Вероятность того, что он пойдет на выборы, еще есть, но, думаю, скорее всего, что мы увидим другого Трампа на выборах в 2024 году", - пояснил эксперт.С тем, что судебные иски наверняка осложнят политическое будущее Трампа, согласен и Бенсел."Однако он может попытаться помиловать себя. Это приведет к тому, что Верховный суд заблокирует большую часть подобных действий, но не расследования. Я ожидаю, что Верховный суд поддержит помилование, но это не точно. С другой стороны, у Трампа миллионы фанатичных последователей, которые останутся потенциальной силой в Республиканской партии. Не думаю, что он как кандидат выиграет выборы внутри партии в 2024 году, но он может разрушить ее, если попытается", - считает он.Кэмпбелл затруднился дать прогноз об участии Трампа в следующих выборах, сказав, что до них еще слишком далеко."Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что у президента Трампа есть большое число американцев, которые его обожают и поддержали бы его выдвижение в, надеюсь, свободных и честных выборах 2024 года. Если не Трамп лично, то кандидат, вероятно, будет его соратник, а не соратник (сенатора Митта) Ромни из левого крыла партии", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/ugolovnoe-delo-1592519024.html

https://ria.ru/20210111/pelosi-1592510850.html

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

https://ria.ru/20210110/zaschitniki-1592431355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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