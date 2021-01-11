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Стюардесса назвала запретное для пассажиров слово
Стюардесса назвала запретное для пассажиров слово
Российская стюардесса Рушана, известная в соцсетях по роликам о своей работе, назвала слово, которое ни в коем случае нельзя произносить в самолете. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T22:23
2021-01-11T22:23
2021-01-11T22:23
туризм
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российская стюардесса Рушана, известная в соцсетях по роликам о своей работе, назвала слово, которое ни в коем случае нельзя произносить в самолете. На видео, опубликованном в тиктоке, девушка призвала никогда не использовать слово "бомба" в самолете, даже если вы хотите описать таким образом вкусный обед. "Вашу шутку никто не оценит", — предостерегла бортпроводница. Стюардесса также призвала не заигрывать с ее коллегами. Она добавила, что сталкивалась с такими случаями.
https://ria.ru/20210108/aviatsiya-1591461708.html
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