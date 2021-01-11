https://ria.ru/20210111/stewardess-1592647661.html

Стюардесса назвала запретное для пассажиров слово

Стюардесса назвала запретное для пассажиров слово

Российская стюардесса Рушана, известная в соцсетях по роликам о своей работе, назвала слово, которое ни в коем случае нельзя произносить в самолете. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T22:23

2021-01-11T22:23

2021-01-11T22:23

туризм

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российская стюардесса Рушана, известная в соцсетях по роликам о своей работе, назвала слово, которое ни в коем случае нельзя произносить в самолете. На видео, опубликованном в тиктоке, девушка призвала никогда не использовать слово "бомба" в самолете, даже если вы хотите описать таким образом вкусный обед. "Вашу шутку никто не оценит", — предостерегла бортпроводница. Стюардесса также призвала не заигрывать с ее коллегами. Она добавила, что сталкивалась с такими случаями.

https://ria.ru/20210108/aviatsiya-1591461708.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество