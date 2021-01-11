https://ria.ru/20210111/ssory-1592515901.html

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как поссориться правильно с мужем или женой

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как поссориться правильно с мужем или женой

Конфликты в парах неизбежны, и нет таких партнёров, которые бы не ссорились. Вопрос — как делать это адекватно, без лишних претензий, эмоций и оскорблений. Почему избегать ссор не стоит? Как услышать и понять партнёра в конфликте? Реально ли договориться, если никто не готов идти на уступки? И почему правильно мириться тоже нужно уметь?

2021-01-11T12:00

2021-01-11T12:00

2021-01-11T12:00

страхи/ошибки

подкаст

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Подкаст «Страхи/Ошибки». Как поссориться правильно с мужем или женой Конфликты в парах неизбежны, и нет таких партнёров, которые бы не ссорились. Вопрос — как делать это адекватно, без лишних претензий, эмоций и оскорблений. Почему избегать ссор не стоит? Как услышать и понять партнёра в конфликте? Реально ли договориться, если никто не готов идти на уступки? И почему правильно мириться тоже нужно уметь? audio/mpeg

Подкаст «Страхи/Ошибки». Как поссориться правильно с мужем или женой Конфликты в парах неизбежны, и нет таких партнёров, которые бы не ссорились. Вопрос — как делать это адекватно, без лишних претензий, эмоций и оскорблений. Почему избегать ссор не стоит? Как услышать и понять партнёра в конфликте? Реально ли договориться, если никто не готов идти на уступки? И почему правильно мириться тоже нужно уметь? audio/mpeg

Вместе с психологом, коучем Сергеем Насибяном и системным семейным терапевтом Татьяной Красновской, которые, кстати, являются супругами, разбираемся, как они учились ссориться правильно, и почему этот навык один из самых важных для отношений.1:45 Как ссорятся супруги-психологи и ссорятся ли2:40 Почему ссориться с близкими иногда необходимо5:00 Что значит "ссориться правильно"7:30 Почему не надо сдерживать возникший скандал9:45 В чём разница между ссорой и конфликтом13:10 Что мешает нам договариваться друг с другом 15:50 Что делать, если повторяешь одно и тоже, а тебя всё равно не понимают23:00 О ситуациях, когда никто не готов уступать26:45 Как правильно мириться31:00 Чего не надо делать в ссоре35:05 Как помогает семейная психотерапия и почему не стоит втягивать в конфликт родственников38:00 В каких случаях точно лучше разводиться и какие вещи нельзя прощать40:05 Как понять, что отношения себя исчерпалиЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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