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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210111/ssory-1592515901.html
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как поссориться правильно с мужем или женой
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как поссориться правильно с мужем или женой
Конфликты в парах неизбежны, и нет таких партнёров, которые бы не ссорились. Вопрос — как делать это адекватно, без лишних претензий, эмоций и оскорблений. Почему избегать ссор не стоит? Как услышать и понять партнёра в конфликте? Реально ли договориться, если никто не готов идти на уступки? И почему правильно мириться тоже нужно уметь?
2021-01-11T12:00
2021-01-11T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст «Страхи/Ошибки». Как поссориться правильно с мужем или женой
Конфликты в парах неизбежны, и нет таких партнёров, которые бы не ссорились. Вопрос — как делать это адекватно, без лишних претензий, эмоций и оскорблений. Почему избегать ссор не стоит? Как услышать и понять партнёра в конфликте? Реально ли договориться, если никто не готов идти на уступки? И почему правильно мириться тоже нужно уметь?
audio/mpeg
Подкаст «Страхи/Ошибки». Как поссориться правильно с мужем или женой
Конфликты в парах неизбежны, и нет таких партнёров, которые бы не ссорились. Вопрос — как делать это адекватно, без лишних претензий, эмоций и оскорблений. Почему избегать ссор не стоит? Как услышать и понять партнёра в конфликте? Реально ли договориться, если никто не готов идти на уступки? И почему правильно мириться тоже нужно уметь?
audio/mpeg
Вместе с психологом, коучем Сергеем Насибяном и системным семейным терапевтом Татьяной Красновской, которые, кстати, являются супругами, разбираемся, как они учились ссориться правильно, и почему этот навык один из самых важных для отношений.1:45 Как ссорятся супруги-психологи и ссорятся ли2:40 Почему ссориться с близкими иногда необходимо5:00 Что значит "ссориться правильно"7:30 Почему не надо сдерживать возникший скандал9:45 В чём разница между ссорой и конфликтом13:10 Что мешает нам договариваться друг с другом 15:50 Что делать, если повторяешь одно и тоже, а тебя всё равно не понимают23:00 О ситуациях, когда никто не готов уступать26:45 Как правильно мириться31:00 Чего не надо делать в ссоре35:05 Как помогает семейная психотерапия и почему не стоит втягивать в конфликт родственников38:00 В каких случаях точно лучше разводиться и какие вещи нельзя прощать40:05 Как понять, что отношения себя исчерпалиЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как поссориться правильно с мужем или женой

12:00 11.01.2021
 
Страхи/Ошибки
Подкаст «Страхи/Ошибки». Как поссориться правильно с мужем или женой
12:00
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Конфликты в парах неизбежны, и нет таких партнёров, которые бы не ссорились. Вопрос — как делать это адекватно, без лишних претензий, эмоций и оскорблений. Почему избегать ссор не стоит? Как услышать и понять партнёра в конфликте? Реально ли договориться, если никто не готов идти на уступки? И почему правильно мириться тоже нужно уметь?
Вместе с психологом, коучем Сергеем Насибяном и системным семейным терапевтом Татьяной Красновской, которые, кстати, являются супругами, разбираемся, как они учились ссориться правильно, и почему этот навык один из самых важных для отношений.
1:45 Как ссорятся супруги-психологи и ссорятся ли
2:40 Почему ссориться с близкими иногда необходимо
5:00 Что значит "ссориться правильно"
7:30 Почему не надо сдерживать возникший скандал
9:45 В чём разница между ссорой и конфликтом
13:10 Что мешает нам договариваться друг с другом
15:50 Что делать, если повторяешь одно и тоже, а тебя всё равно не понимают
23:00 О ситуациях, когда никто не готов уступать
26:45 Как правильно мириться
31:00 Чего не надо делать в ссоре
35:05 Как помогает семейная психотерапия и почему не стоит втягивать в конфликт родственников
38:00 В каких случаях точно лучше разводиться и какие вещи нельзя прощать
40:05 Как понять, что отношения себя исчерпали
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
 
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