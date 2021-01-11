https://ria.ru/20210111/sputnik-v-1592507008.html

Анонсировано производство "Спутника V" в Бразилии

Анонсировано производство "Спутника V" в Бразилии

Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии начнется уже на этой неделе, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T01:45

2021-01-11T01:45

2021-01-11T02:03

российский фонд прямых инвестиций

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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москва

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии начнется уже на этой неделе, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.Ранее глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что изготовление российского препарата уже также запустили в Индии, Китае и Южной Корее."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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