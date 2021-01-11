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Анонсировано производство "Спутника V" в Бразилии
Анонсировано производство "Спутника V" в Бразилии
Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии начнется уже на этой неделе, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T01:45
2021-01-11T01:45
2021-01-11T02:03
российский фонд прямых инвестиций
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии начнется уже на этой неделе, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.Ранее глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что изготовление российского препарата уже также запустили в Индии, Китае и Южной Корее."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, бразилия, в мире