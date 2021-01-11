https://ria.ru/20210111/soros-1592650712.html

Перуанские судьи обвинили Гейтса и Сороса в создании пандемии COVID-19

Перуанские судьи обвинили Гейтса и Сороса в создании пандемии COVID-19

Судьи Высшего апелляционного суда Чинчи и Писко заявили в своей резолюции, что пандемия COVID-19 была создана "преступными элитами, которые доминируют в мире",... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T23:27

2021-01-11T23:27

2021-01-11T23:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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джордж сорос

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МЕХИКО, 11 янв - РИА Новости. Судьи Высшего апелляционного суда Чинчи и Писко заявили в своей резолюции, что пандемия COVID-19 была создана "преступными элитами, которые доминируют в мире", среди которых - Билл Гейтс, Джордж Сорос и Рокфеллеры."Уголовный процесс был парализован из-за пандемии COVID-19, созданной криминальными элитами, которые доминируют в мире. Она парализовала деятельность почти во всех странах... Таким образом, ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эта пандемия имеет свойство "предсказуемости", за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, которые управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своем окружении и в глобальных корпорациях, с прицелом на проект 2030", - говорится в заключении суда, которое цитирует радиостанция RPP.Защита обвиняемого в изнасиловании, которому с такой мотивировкой продлили срок предварительного содержания под стражей, уже подала заявление об отмене этого постановления. По мнению адвоката Ренсо Риеги, вместо аргументов по существу в нем использованы спекулятивные утверждения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592583515.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, билл гейтс, джордж сорос, в мире