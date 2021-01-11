Путин заявил, что соглашение по Карабаху соблюдается
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьезных инцидентов сейчас нет, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Москве при участии лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.
"Прежде всего хочу поблагодарить своих коллег - и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении - за то, что они согласились приехать в Москву для того, чтобы встретиться, для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с исполнением мирного соглашения от 9 ноября прошлого года. Мы пришли к выводу, что условия соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов", - сказал Путин после переговоров.
Алиев и Пашинян прилетели в Москву в понедельник утром и отправились в Кремль на переговоры, которые начались примерно в 13.55 мск. Встреча проходила по инициативе российского президента. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры длились около четырех часов.
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