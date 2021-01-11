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Путин заявил, что миротворцы в Карабахе выполняют обязательства
Путин заявил, что миротворцы в Карабахе выполняют обязательства
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполняют свои обязательства перед обеими сторонами, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонних... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:54
2021-01-11T17:54
2021-01-11T18:14
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполняют свои обязательства перед обеими сторонами, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Москве при участии лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна."Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами", - сказал Путин.Он добавил, что в регион уже вернулось свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев.Алиев и Пашинян прилетели в Москву в понедельник утром и отправились в Кремль на переговоры, которые начались примерно в 13.55 мск. Встреча проходила по инициативе российского президента. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры длились около четырех часов.
россия
нагорный карабах
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире