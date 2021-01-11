https://ria.ru/20210111/soglashenie-1592613146.html

Путин заявил, что миротворцы в Карабахе выполняют обязательства

Путин заявил, что миротворцы в Карабахе выполняют обязательства

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполняют свои обязательства перед обеими сторонами, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонних... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:54

2021-01-11T17:54

2021-01-11T18:14

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполняют свои обязательства перед обеими сторонами, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Москве при участии лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна."Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами", - сказал Путин.Он добавил, что в регион уже вернулось свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев.Алиев и Пашинян прилетели в Москву в понедельник утром и отправились в Кремль на переговоры, которые начались примерно в 13.55 мск. Встреча проходила по инициативе российского президента. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры длились около четырех часов.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире