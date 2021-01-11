https://ria.ru/20210111/sobaka-1592520523.html

Домашняя собака загрызла годовалого ребенка в Кузбассе

Домашняя собака загрызла годовалого ребенка в Кузбассе

Домашняя собака загрызла годовалую девочку в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T09:27

2021-01-11T09:27

2021-01-11T12:24

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 11 янв — РИА Новости. Домашняя собака загрызла годовалую девочку в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Ведомство уточняет, что инцидент произошел 31 декабря 2020 года в одном из частных домов Кемеровского района. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности."По версии следствия, в дневное время 40-летняя женщина с годовалой дочерью приехала в гости к родителям в частный дом на территории Кемеровского района. После чего она передала ребенка бабушке и вышла во двор. В <…> одной из комнат находилась собака крупной породы, которая смогла самостоятельно выйти из помещения. Животное причинило ребенку травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.Отмечается, что хозяин дома сам умертвил животное.Подчеркивается, что семья характеризуется положительно. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, проявляла ли ранее собака агрессию, что позволит следствию сделать вывод о том, принимались ли хозяином необходимые меры для безопасного нахождения детей в доме.Областная прокуратура сообщила, что взяла на контроль расследование дела.

https://ria.ru/20201228/sobaka-1591284322.html

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия