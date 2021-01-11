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Домашняя собака загрызла годовалого ребенка в Кузбассе
Домашняя собака загрызла годовалого ребенка в Кузбассе
Домашняя собака загрызла годовалую девочку в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:27
2021-01-11T09:27
2021-01-11T12:24
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 11 янв — РИА Новости. Домашняя собака загрызла годовалую девочку в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Ведомство уточняет, что инцидент произошел 31 декабря 2020 года в одном из частных домов Кемеровского района. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности."По версии следствия, в дневное время 40-летняя женщина с годовалой дочерью приехала в гости к родителям в частный дом на территории Кемеровского района. После чего она передала ребенка бабушке и вышла во двор. В <…> одной из комнат находилась собака крупной породы, которая смогла самостоятельно выйти из помещения. Животное причинило ребенку травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.Отмечается, что хозяин дома сам умертвил животное.Подчеркивается, что семья характеризуется положительно. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, проявляла ли ранее собака агрессию, что позволит следствию сделать вывод о том, принимались ли хозяином необходимые меры для безопасного нахождения детей в доме.Областная прокуратура сообщила, что взяла на контроль расследование дела.
https://ria.ru/20201228/sobaka-1591284322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 11 янв — РИА Новости.
Домашняя собака загрызла годовалую девочку в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК
по Кемеровской области
.
Ведомство уточняет, что инцидент произошел 31 декабря 2020 года в одном из частных домов Кемеровского района. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"По версии следствия, в дневное время 40-летняя женщина с годовалой дочерью приехала в гости к родителям в частный дом на территории Кемеровского района. После чего она передала ребенка бабушке и вышла во двор. В <…> одной из комнат находилась собака крупной породы, которая смогла самостоятельно выйти из помещения. Животное причинило ребенку травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
Отмечается, что хозяин дома сам умертвил животное.
Подчеркивается, что семья характеризуется положительно. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, проявляла ли ранее собака агрессию, что позволит следствию сделать вывод о том, принимались ли хозяином необходимые меры для безопасного нахождения детей в доме.
Областная прокуратура сообщила, что взяла на контроль расследование дела.