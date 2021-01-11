Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/sobaka-1592520523.html
Домашняя собака загрызла годовалого ребенка в Кузбассе
Домашняя собака загрызла годовалого ребенка в Кузбассе
Домашняя собака загрызла годовалую девочку в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:27
2021-01-11T12:24
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65cecec3e1d0d27ed6c0d03b7252948e.jpg
КЕМЕРОВО, 11 янв — РИА Новости. Домашняя собака загрызла годовалую девочку в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Ведомство уточняет, что инцидент произошел 31 декабря 2020 года в одном из частных домов Кемеровского района. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности."По версии следствия, в дневное время 40-летняя женщина с годовалой дочерью приехала в гости к родителям в частный дом на территории Кемеровского района. После чего она передала ребенка бабушке и вышла во двор. В &lt;…&gt; одной из комнат находилась собака крупной породы, которая смогла самостоятельно выйти из помещения. Животное причинило ребенку травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.Отмечается, что хозяин дома сам умертвил животное.Подчеркивается, что семья характеризуется положительно. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, проявляла ли ранее собака агрессию, что позволит следствию сделать вывод о том, принимались ли хозяином необходимые меры для безопасного нахождения детей в доме.Областная прокуратура сообщила, что взяла на контроль расследование дела.
https://ria.ru/20201228/sobaka-1591284322.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0bffc85f367046569399f5dbf5f89f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия

Домашняя собака загрызла годовалого ребенка в Кузбассе

09:27 11.01.2021 (обновлено: 12:24 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 янв — РИА Новости. Домашняя собака загрызла годовалую девочку в Кузбассе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Ведомство уточняет, что инцидент произошел 31 декабря 2020 года в одном из частных домов Кемеровского района. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"По версии следствия, в дневное время 40-летняя женщина с годовалой дочерью приехала в гости к родителям в частный дом на территории Кемеровского района. После чего она передала ребенка бабушке и вышла во двор. В <…> одной из комнат находилась собака крупной породы, которая смогла самостоятельно выйти из помещения. Животное причинило ребенку травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
Отмечается, что хозяин дома сам умертвил животное.
Подчеркивается, что семья характеризуется положительно. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, проявляла ли ранее собака агрессию, что позволит следствию сделать вывод о том, принимались ли хозяином необходимые меры для безопасного нахождения детей в доме.
Областная прокуратура сообщила, что взяла на контроль расследование дела.
В российском городе маленький пес ценой жизни спас мальчика от волка - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 18:49
В Коми собака спасла ребенка ценой своей жизни
 
Следственный комитет России (СК РФ)Кемеровская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:43В Швеции вынесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
Лента новостейМолния