https://ria.ru/20210111/sneg-1592636216.html

Российские дипломаты показали жителям Мадрида, как надо чистить снег

Российские дипломаты показали жителям Мадрида, как надо чистить снег

Сотрудники диппредставительств России и Белоруссии в Мадриде, городе, который пережил крупнейший за много десятилетий снегопад, приступили к расчистке снега... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T20:05

2021-01-11T20:05

2021-01-11T20:05

россия

юрий корчагин

мадрид (город)

белоруссия

испания

в мире

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МАДРИД, 11 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Сотрудники диппредставительств России и Белоруссии в Мадриде, городе, который пережил крупнейший за много десятилетий снегопад, приступили к расчистке снега задолго до того, как это начали делать испанцы, показав своим примером, как это надо делать.Сотрудники российского посольства взялись за лопаты еще в субботу, чтобы расчистить территорию диппредставительства, причем лопаты пришлось делать самим."Дипломаты и административно-технический состав посольства России в Испании решительно вступили в борьбу с последствиями снежного циклона "Филомена" и дружно расчистили дорогу к посольству, не дожидаясь обещанных снегоуборочных машин", - рассказали РИА Новости в посольстве.По словам пресс-секретаря посольства Дмитрия Болбота, местные жители благодарили "за эту акцию доброй воли, с особенным восторгом рассматривая орудия труда - самодельные лопаты для уборки снега, которые в виду отсутствия подобных товаров в испанских магазинах были изготовлены сотрудником посольства Станиславом Верхоглядовым.Снегопад пришелся на выходные, когда большинство магазинов были закрыты, транспортное сообщение оказалось парализовано, и найти нормальную лопату можно было в лучшем случае у соседа в подсобке.Тем временем посол Юрий Корчагин с коллегами откапывал занесенную снегом резиденцию, подавая пример соседям и своим сослуживцам.Белорусские дипломаты начали оказывать помощь жителям Мадрида еще 8 января, в пятницу, когда начался транспортный коллапс."Приходилось толкать машины. У испанцев нет опыта, а в наших странах снежные заносы совсем не редкость. Здесь у всех летняя резина. Мы оказывали помощь – выталкивали машины, Мадрид довольно холмистый город. Утром 9 января, когда увидели, сколько снега намело, пошли очищать территории", - рассказал РИА Новости сотрудник посольства Беларуси в Испании Ярослав Ковальчук."Я не брал из Белоруссии лопату по понятным причинам", - смеется дипломат.Пришлось довольствоваться тем, что есть."Нашли щетки, у соседа оказалась лопата для песка, не широкая, как надо для очистки снега, а узкая. Разгребали, чем было, подручными средствами. Как борщ есть чайной ложкой. Видел, как испанцы тазами разгребали, мисками", - говорит он.В результате уже в субботу, когда ситуация была наиболее критическая, а улицы столицы были полностью завалены снегом, удалось расчистить в районе подходы к магазинам."Помогла немного испанская природа, активное испанское солнце, сейчас в Мадриде "весенняя капель". Надеемся, что снегопадов больше не будет, к подобному город оказался не готов", - говорит Ковальчук.Он соглашается, что даже по меркам стран Восточной Европы это действительно большой снегопад."В Белоруссии, если не ошибаюсь, похожий снегопад был в 2013 году, когда снега нападало в два раза больше, но благодаря налаженной работе коммунальных служб удалось быстро все ликвидировать. В течение суток можно было передвигаться на автомобилях. Но тут много что закрыто, школы, сады, потому что остановилась транспортная система на какое-то время", - говорит дипломат."Все потому, что мы елки не убрали", - смеется он, говоря о невиданном в последние десятилетия снегопаде в испанской столице. Испанцы убирают рождественские и новогодние украшения после Дня королей (6 января), а вот выходцы из России - не раньше Старого Нового года.

https://ria.ru/20210110/snegopad-1592476783.html

https://ria.ru/20210111/madrid-1592531494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий корчагин, мадрид (город), белоруссия, испания, в мире