Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/sneg-1592636216.html
Российские дипломаты показали жителям Мадрида, как надо чистить снег
Российские дипломаты показали жителям Мадрида, как надо чистить снег
Сотрудники диппредставительств России и Белоруссии в Мадриде, городе, который пережил крупнейший за много десятилетий снегопад, приступили к расчистке снега... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T20:05
2021-01-11T20:05
россия
юрий корчагин
мадрид (город)
белоруссия
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592614197_0:472:2730:2008_1920x0_80_0_0_b67bb298f8421bba20ac2cd6f9ca9031.jpg
МАДРИД, 11 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Сотрудники диппредставительств России и Белоруссии в Мадриде, городе, который пережил крупнейший за много десятилетий снегопад, приступили к расчистке снега задолго до того, как это начали делать испанцы, показав своим примером, как это надо делать.Сотрудники российского посольства взялись за лопаты еще в субботу, чтобы расчистить территорию диппредставительства, причем лопаты пришлось делать самим."Дипломаты и административно-технический состав посольства России в Испании решительно вступили в борьбу с последствиями снежного циклона "Филомена" и дружно расчистили дорогу к посольству, не дожидаясь обещанных снегоуборочных машин", - рассказали РИА Новости в посольстве.По словам пресс-секретаря посольства Дмитрия Болбота, местные жители благодарили "за эту акцию доброй воли, с особенным восторгом рассматривая орудия труда - самодельные лопаты для уборки снега, которые в виду отсутствия подобных товаров в испанских магазинах были изготовлены сотрудником посольства Станиславом Верхоглядовым.Снегопад пришелся на выходные, когда большинство магазинов были закрыты, транспортное сообщение оказалось парализовано, и найти нормальную лопату можно было в лучшем случае у соседа в подсобке.Тем временем посол Юрий Корчагин с коллегами откапывал занесенную снегом резиденцию, подавая пример соседям и своим сослуживцам.Белорусские дипломаты начали оказывать помощь жителям Мадрида еще 8 января, в пятницу, когда начался транспортный коллапс."Приходилось толкать машины. У испанцев нет опыта, а в наших странах снежные заносы совсем не редкость. Здесь у всех летняя резина. Мы оказывали помощь – выталкивали машины, Мадрид довольно холмистый город. Утром 9 января, когда увидели, сколько снега намело, пошли очищать территории", - рассказал РИА Новости сотрудник посольства Беларуси в Испании Ярослав Ковальчук."Я не брал из Белоруссии лопату по понятным причинам", - смеется дипломат.Пришлось довольствоваться тем, что есть."Нашли щетки, у соседа оказалась лопата для песка, не широкая, как надо для очистки снега, а узкая. Разгребали, чем было, подручными средствами. Как борщ есть чайной ложкой. Видел, как испанцы тазами разгребали, мисками", - говорит он.В результате уже в субботу, когда ситуация была наиболее критическая, а улицы столицы были полностью завалены снегом, удалось расчистить в районе подходы к магазинам."Помогла немного испанская природа, активное испанское солнце, сейчас в Мадриде "весенняя капель". Надеемся, что снегопадов больше не будет, к подобному город оказался не готов", - говорит Ковальчук.Он соглашается, что даже по меркам стран Восточной Европы это действительно большой снегопад."В Белоруссии, если не ошибаюсь, похожий снегопад был в 2013 году, когда снега нападало в два раза больше, но благодаря налаженной работе коммунальных служб удалось быстро все ликвидировать. В течение суток можно было передвигаться на автомобилях. Но тут много что закрыто, школы, сады, потому что остановилась транспортная система на какое-то время", - говорит дипломат."Все потому, что мы елки не убрали", - смеется он, говоря о невиданном в последние десятилетия снегопаде в испанской столице. Испанцы убирают рождественские и новогодние украшения после Дня королей (6 января), а вот выходцы из России - не раньше Старого Нового года.
https://ria.ru/20210110/snegopad-1592476783.html
https://ria.ru/20210111/madrid-1592531494.html
россия
мадрид (город)
белоруссия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592614197_244:367:2486:2048_1920x0_80_0_0_41a66baecc2be4af9645edf3a842b97e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий корчагин, мадрид (город), белоруссия, испания, в мире

Российские дипломаты показали жителям Мадрида, как надо чистить снег

20:05 11.01.2021
 
© Фото : предоставлено посольством РФ в МадридеСотрудники российского посольства в Мадриде после уборки снега
Сотрудники российского посольства в Мадриде после уборки снега - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : предоставлено посольством РФ в Мадриде
Читать ria.ru в
МАДРИД, 11 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Сотрудники диппредставительств России и Белоруссии в Мадриде, городе, который пережил крупнейший за много десятилетий снегопад, приступили к расчистке снега задолго до того, как это начали делать испанцы, показав своим примером, как это надо делать.
Сотрудники российского посольства взялись за лопаты еще в субботу, чтобы расчистить территорию диппредставительства, причем лопаты пришлось делать самим.
© Фото : предоставлено посольством РФ в МадридеСотрудники российского посольства в Мадриде занимаются расчисткой снега
Сотрудники российского посольства в Мадриде занимаются расчисткой снега - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : предоставлено посольством РФ в Мадриде
Сотрудники российского посольства в Мадриде занимаются расчисткой снега
"Дипломаты и административно-технический состав посольства России в Испании решительно вступили в борьбу с последствиями снежного циклона "Филомена" и дружно расчистили дорогу к посольству, не дожидаясь обещанных снегоуборочных машин", - рассказали РИА Новости в посольстве.
По словам пресс-секретаря посольства Дмитрия Болбота, местные жители благодарили "за эту акцию доброй воли, с особенным восторгом рассматривая орудия труда - самодельные лопаты для уборки снега, которые в виду отсутствия подобных товаров в испанских магазинах были изготовлены сотрудником посольства Станиславом Верхоглядовым.
Снегопад пришелся на выходные, когда большинство магазинов были закрыты, транспортное сообщение оказалось парализовано, и найти нормальную лопату можно было в лучшем случае у соседа в подсобке.
© Фото : предоставлено посольством РФ в МадридеСотрудники российского посольства в Мадриде занимаются расчисткой снега
Сотрудники российского посольства в Мадриде занимаются расчисткой снега - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : предоставлено посольством РФ в Мадриде
Сотрудники российского посольства в Мадриде занимаются расчисткой снега
Тем временем посол Юрий Корчагин с коллегами откапывал занесенную снегом резиденцию, подавая пример соседям и своим сослуживцам.
Белорусские дипломаты начали оказывать помощь жителям Мадрида еще 8 января, в пятницу, когда начался транспортный коллапс.
"Приходилось толкать машины. У испанцев нет опыта, а в наших странах снежные заносы совсем не редкость. Здесь у всех летняя резина. Мы оказывали помощь – выталкивали машины, Мадрид довольно холмистый город. Утром 9 января, когда увидели, сколько снега намело, пошли очищать территории", - рассказал РИА Новости сотрудник посольства Беларуси в Испании Ярослав Ковальчук.
"Я не брал из Белоруссии лопату по понятным причинам", - смеется дипломат.
Мадридцы подручными средствами расчищают улицы от снега - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 16:36
Жители Мадрида сковородками очищают подходы к домам после снегопада
Пришлось довольствоваться тем, что есть.
"Нашли щетки, у соседа оказалась лопата для песка, не широкая, как надо для очистки снега, а узкая. Разгребали, чем было, подручными средствами. Как борщ есть чайной ложкой. Видел, как испанцы тазами разгребали, мисками", - говорит он.
В результате уже в субботу, когда ситуация была наиболее критическая, а улицы столицы были полностью завалены снегом, удалось расчистить в районе подходы к магазинам.
"Помогла немного испанская природа, активное испанское солнце, сейчас в Мадриде "весенняя капель". Надеемся, что снегопадов больше не будет, к подобному город оказался не готов", - говорит Ковальчук.
© Фото : предоставлено посольством РФ в МадридеСотрудники российского посольства в Мадриде занимаются расчисткой снега
Сотрудники российского посольства в Мадриде занимаются расчисткой снега - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : предоставлено посольством РФ в Мадриде
Сотрудники российского посольства в Мадриде занимаются расчисткой снега
Он соглашается, что даже по меркам стран Восточной Европы это действительно большой снегопад.
"В Белоруссии, если не ошибаюсь, похожий снегопад был в 2013 году, когда снега нападало в два раза больше, но благодаря налаженной работе коммунальных служб удалось быстро все ликвидировать. В течение суток можно было передвигаться на автомобилях. Но тут много что закрыто, школы, сады, потому что остановилась транспортная система на какое-то время", - говорит дипломат.
"Все потому, что мы елки не убрали", - смеется он, говоря о невиданном в последние десятилетия снегопаде в испанской столице. Испанцы убирают рождественские и новогодние украшения после Дня королей (6 января), а вот выходцы из России - не раньше Старого Нового года.
Последствия снежной бури в Мадриде - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 13:05
"Филомена", которая привела к коллапсу: последствия снегопада в Мадриде
 
РоссияЮрий КорчагинМадрид (город)БелоруссияИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
05:03В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Лента новостейМолния