Названы два симптома COVID-19, на которые обычно не обращают внимания
13:25 11.01.2021 (обновлено: 14:53 11.01.2021)
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг обратила внимание на симптомы COVID-19, выходящие за рамки официальных критериев, принятых британским правительством.
По ее словам, во время второй волны коронавируса люди стали испытывать более легкие симптомы, на которые не обращают внимания. Среди них — головные боли и боли в горле.
"К тому времени, когда они поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми", — цитирует специалиста Express.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.