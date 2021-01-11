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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/simptomy-1592562699.html
Названы два симптома COVID-19, на которые обычно не обращают внимания
Названы два симптома COVID-19, на которые обычно не обращают внимания
Врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг обратила внимание на симптомы COVID-19, выходящие за рамки официальных критериев, принятых... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:25
2021-01-11T14:53
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг обратила внимание на симптомы COVID-19, выходящие за рамки официальных критериев, принятых британским правительством.По ее словам, во время второй волны коронавируса люди стали испытывать более легкие симптомы, на которые не обращают внимания. Среди них — головные боли и боли в горле.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592061265.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Названы два симптома COVID-19, на которые обычно не обращают внимания

13:25 11.01.2021 (обновлено: 14:53 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг обратила внимание на симптомы COVID-19, выходящие за рамки официальных критериев, принятых британским правительством.
По ее словам, во время второй волны коронавируса люди стали испытывать более легкие симптомы, на которые не обращают внимания. Среди них — головные боли и боли в горле.

"К тому времени, когда они поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми", — цитирует специалиста Express.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
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Назван новый симптом коронавируса
Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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