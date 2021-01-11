https://ria.ru/20210111/simptomy-1592562699.html

Названы два симптома COVID-19, на которые обычно не обращают внимания

Названы два симптома COVID-19, на которые обычно не обращают внимания

Врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг обратила внимание на симптомы COVID-19, выходящие за рамки официальных критериев, принятых... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:25

2021-01-11T13:25

2021-01-11T14:53

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг обратила внимание на симптомы COVID-19, выходящие за рамки официальных критериев, принятых британским правительством.По ее словам, во время второй волны коронавируса люди стали испытывать более легкие симптомы, на которые не обращают внимания. Среди них — головные боли и боли в горле.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592061265.html

https://ria.ru/20201227/shtamm-1591106854.html

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2021

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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире