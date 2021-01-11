https://ria.ru/20210111/simki-1592505066.html

Эксперт рассказал, почему на улице раздают бесплатные сим-карты

Эксперт рассказал, почему на улице раздают бесплатные сим-карты

Сим-карты, которые раздают на улице без заключения договора, скорее всего, оформлены на кого-то другого. Чаще всего их используют для установления контроля над... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T01:16

2021-01-11T01:16

2021-01-11T10:58

дмитрий пудов

россия

мошенничество

технологии

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сим-карты, которые раздают на улице без заключения договора, скорее всего, оформлены на кого-то другого. Чаще всего их используют для установления контроля над вашим аккаунтом в каком-либо сервисе. Использование такого "подарка" угрожает различными неприятностями, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов.Мошенники могут перевыпустить карту. После этого на нее будут поступать все звонки и SMS. Многие сервисы используют SMS для восстановления доступа в случае, если вы забыли пароль. Использование бесплатных сим-карт может лишить вас доступа к ним, предупредил он.Злоумышленники могут попытаются установить контроль над вашими аккаунтами — запросят сброс пароля и, если пароль приходит на номер выданной вам сим-карты, он оказывается в их руках. Затем события развиваются по обычному в таких случаях сценарию — аферисты могут воспользоваться вашим аккаунтом в соцсети, рассылая просьбы "помочь деньгами" или фишинговые сообщения, указал Пудов.

https://ria.ru/20210110/kody-1592429422.html

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2021

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дмитрий пудов, россия, мошенничество, технологии, общество