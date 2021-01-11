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Эксперт рассказал, почему на улице раздают бесплатные сим-карты
Эксперт рассказал, почему на улице раздают бесплатные сим-карты
Сим-карты, которые раздают на улице без заключения договора, скорее всего, оформлены на кого-то другого. Чаще всего их используют для установления контроля над... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T01:16
2021-01-11T10:58
дмитрий пудов
россия
мошенничество
технологии
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сим-карты, которые раздают на улице без заключения договора, скорее всего, оформлены на кого-то другого. Чаще всего их используют для установления контроля над вашим аккаунтом в каком-либо сервисе. Использование такого "подарка" угрожает различными неприятностями, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов.Мошенники могут перевыпустить карту. После этого на нее будут поступать все звонки и SMS. Многие сервисы используют SMS для восстановления доступа в случае, если вы забыли пароль. Использование бесплатных сим-карт может лишить вас доступа к ним, предупредил он.Злоумышленники могут попытаются установить контроль над вашими аккаунтами — запросят сброс пароля и, если пароль приходит на номер выданной вам сим-карты, он оказывается в их руках. Затем события развиваются по обычному в таких случаях сценарию — аферисты могут воспользоваться вашим аккаунтом в соцсети, рассылая просьбы "помочь деньгами" или фишинговые сообщения, указал Пудов.
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дмитрий пудов, россия, мошенничество, технологии, общество

Эксперт рассказал, почему на улице раздают бесплатные сим-карты

01:16 11.01.2021 (обновлено: 10:58 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сим-карты, которые раздают на улице без заключения договора, скорее всего, оформлены на кого-то другого. Чаще всего их используют для установления контроля над вашим аккаунтом в каком-либо сервисе. Использование такого "подарка" угрожает различными неприятностями, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов.

"Лучше отказываться от подобных предложений и уж точно не использовать эти сим-карты. Главный аргумент — вы не сможете доказать, что эта сим-карта принадлежит вам. Соответственно, с точки зрения закона, вы не являетесь абонентом и не обладаете никакими правами", — поясняет эксперт.

Мошенники могут перевыпустить карту. После этого на нее будут поступать все звонки и SMS. Многие сервисы используют SMS для восстановления доступа в случае, если вы забыли пароль. Использование бесплатных сим-карт может лишить вас доступа к ним, предупредил он.
Злоумышленники могут попытаются установить контроль над вашими аккаунтами — запросят сброс пароля и, если пароль приходит на номер выданной вам сим-карты, он оказывается в их руках. Затем события развиваются по обычному в таких случаях сценарию — аферисты могут воспользоваться вашим аккаунтом в соцсети, рассылая просьбы "помочь деньгами" или фишинговые сообщения, указал Пудов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 02:12
Эксперт рассказал, зачем нужные секретные коды смартфона
 
Дмитрий ПудовРоссияМошенничествоТехнологииОбщество
 
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