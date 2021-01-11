Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/sigarety-1592588641.html
Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
В России сейчас действительно обсуждают идею ввести новое требование о самозатухающих сигаретах, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:41
2021-01-11T16:20
евразийский экономический союз
здоровье - общество
валерий рязанский
воз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
исландия
канада
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150889/43/1508894319_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2e63710595fb2b964a65628cdffbf95.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В России сейчас действительно обсуждают идею ввести новое требование о самозатухающих сигаретах, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения."По данным ВОЗ, в настоящее время все штаты США, Австралия, Канада, Исландия, Южная Африка и все 28 государств — членов Европейского союза приняли политику, требующую производство сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС). Эти страны составляют примерно 20% населения мира, потребляют примерно 20% производимых в мире сигарет и в целом являются в основном крупными странами с высоким уровнем дохода", — говорится в сообщении ведомства.СМИ ранее сообщали, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, по которому они должны быть самозатухающими. Как считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, такую норму нужно ввести в техрегламент и согласовать с партнерами из ЕАЭС. По его мнению, эти меры позволят снизить количество пожаров.
https://ria.ru/20210103/alkogol-1589355020.html
исландия
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150889/43/1508894319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_20da9d46029658e58085be05197df4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евразийский экономический союз, здоровье - общество, валерий рязанский, воз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), исландия, канада, сша

Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам

15:41 11.01.2021 (обновлено: 16:20 11.01.2021)
 
© Depositphotos / londondepositСигарета в пепельнице
Сигарета в пепельнице - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Depositphotos / londondeposit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В России сейчас действительно обсуждают идею ввести новое требование о самозатухающих сигаретах, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения.
"По данным ВОЗ, в настоящее время все штаты США, Австралия, Канада, Исландия, Южная Африка и все 28 государств — членов Европейского союза приняли политику, требующую производство сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС). Эти страны составляют примерно 20% населения мира, потребляют примерно 20% производимых в мире сигарет и в целом являются в основном крупными странами с высоким уровнем дохода", — говорится в сообщении ведомства.
СМИ ранее сообщали, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, по которому они должны быть самозатухающими. Как считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, такую норму нужно ввести в техрегламент и согласовать с партнерами из ЕАЭС. По его мнению, эти меры позволят снизить количество пожаров.
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 08:00
Курение опасно — для кошелька: насколько подорожают алкоголь и сигареты
 
Евразийский экономический союзЗдоровье - ОбществоВалерий РязанскийВОЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ИсландияКанадаСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
05:03В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Лента новостейМолния