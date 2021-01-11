https://ria.ru/20210111/sigarety-1592588641.html

Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам

Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам

В России сейчас действительно обсуждают идею ввести новое требование о самозатухающих сигаретах, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:41

2021-01-11T15:41

2021-01-11T16:20

евразийский экономический союз

здоровье - общество

валерий рязанский

воз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

исландия

канада

сша

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В России сейчас действительно обсуждают идею ввести новое требование о самозатухающих сигаретах, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения."По данным ВОЗ, в настоящее время все штаты США, Австралия, Канада, Исландия, Южная Африка и все 28 государств — членов Европейского союза приняли политику, требующую производство сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС). Эти страны составляют примерно 20% населения мира, потребляют примерно 20% производимых в мире сигарет и в целом являются в основном крупными странами с высоким уровнем дохода", — говорится в сообщении ведомства.СМИ ранее сообщали, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, по которому они должны быть самозатухающими. Как считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, такую норму нужно ввести в техрегламент и согласовать с партнерами из ЕАЭС. По его мнению, эти меры позволят снизить количество пожаров.

https://ria.ru/20210103/alkogol-1589355020.html

исландия

канада

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, здоровье - общество, валерий рязанский, воз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), исландия, канада, сша