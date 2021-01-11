https://ria.ru/20210111/sigarety-1592588641.html
Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
В России сейчас действительно обсуждают идею ввести новое требование о самозатухающих сигаретах, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:41
2021-01-11T15:41
2021-01-11T16:20
евразийский экономический союз
здоровье - общество
валерий рязанский
воз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
исландия
канада
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150889/43/1508894319_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2e63710595fb2b964a65628cdffbf95.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В России сейчас действительно обсуждают идею ввести новое требование о самозатухающих сигаретах, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения."По данным ВОЗ, в настоящее время все штаты США, Австралия, Канада, Исландия, Южная Африка и все 28 государств — членов Европейского союза приняли политику, требующую производство сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС). Эти страны составляют примерно 20% населения мира, потребляют примерно 20% производимых в мире сигарет и в целом являются в основном крупными странами с высоким уровнем дохода", — говорится в сообщении ведомства.СМИ ранее сообщали, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, по которому они должны быть самозатухающими. Как считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, такую норму нужно ввести в техрегламент и согласовать с партнерами из ЕАЭС. По его мнению, эти меры позволят снизить количество пожаров.
https://ria.ru/20210103/alkogol-1589355020.html
исландия
канада
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150889/43/1508894319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_20da9d46029658e58085be05197df4a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, здоровье - общество, валерий рязанский, воз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), исландия, канада, сша