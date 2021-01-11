https://ria.ru/20210111/shturm-1592509679.html

AP сообщило о самоубийстве офицера полиции Капитолия после штурма здания

AP сообщило о самоубийстве офицера полиции Капитолия после штурма здания

Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд мог совершить самоубийство, передает AP со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T04:12

2021-01-11T04:12

2021-01-11T10:48

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

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Офицера полиции Капитолия покончил с собой после штурма здания

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд мог совершить самоубийство, передает AP со ссылкой на источники.Агентство не уточнило, связана ли случившееся со штурмом Капитолия. Подчеркивается, что в воскресенье американские власти объявили о смерти 51-летнего полицейского, не сообщив причины.Либенгуд работал в этой службе с 2005 года, до этого там служил его отец.Шестого января действующий президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах главы государства.В итоге погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210108/besporyadki-1592296714.html

https://ria.ru/20210110/otstavka-1592431864.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире