https://ria.ru/20210111/shturm-1592509679.html
AP сообщило о самоубийстве офицера полиции Капитолия после штурма здания
AP сообщило о самоубийстве офицера полиции Капитолия после штурма здания
Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд мог совершить самоубийство, передает AP со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T04:12
2021-01-11T04:12
2021-01-11T10:48
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Офицера полиции Капитолия покончил с собой после штурма здания
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592260288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f2ea6639cb639eb5bbe7a6a40ccc91a.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд мог совершить самоубийство, передает AP со ссылкой на источники.Агентство не уточнило, связана ли случившееся со штурмом Капитолия. Подчеркивается, что в воскресенье американские власти объявили о смерти 51-летнего полицейского, не сообщив причины.Либенгуд работал в этой службе с 2005 года, до этого там служил его отец.Шестого января действующий президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах главы государства.В итоге погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
https://ria.ru/20210108/besporyadki-1592296714.html
https://ria.ru/20210110/otstavka-1592431864.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592260288_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d11f7e679b6f2cad4374981f2b8da9ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире