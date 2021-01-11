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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210111/shturm-1592509679.html
AP сообщило о самоубийстве офицера полиции Капитолия после штурма здания
AP сообщило о самоубийстве офицера полиции Капитолия после штурма здания
Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд мог совершить самоубийство, передает AP со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T04:12
2021-01-11T10:48
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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Офицера полиции Капитолия покончил с собой после штурма здания
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд мог совершить самоубийство, передает AP со ссылкой на источники.Агентство не уточнило, связана ли случившееся со штурмом Капитолия. Подчеркивается, что в воскресенье американские власти объявили о смерти 51-летнего полицейского, не сообщив причины.Либенгуд работал в этой службе с 2005 года, до этого там служил его отец.Шестого января действующий президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах главы государства.В итоге погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
https://ria.ru/20210108/besporyadki-1592296714.html
https://ria.ru/20210110/otstavka-1592431864.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

AP сообщило о самоубийстве офицера полиции Капитолия после штурма здания

04:12 11.01.2021 (обновлено: 10:48 11.01.2021)
 
© REUTERS / Leah MillisУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд мог совершить самоубийство, передает AP со ссылкой на источники.
Агентство не уточнило, связана ли случившееся со штурмом Капитолия. Подчеркивается, что в воскресенье американские власти объявили о смерти 51-летнего полицейского, не сообщив причины.
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 08:16Захват Капитолия в Вашингтоне
Полицейский Капитолия умер от полученных в ходе протестов ранений
Либенгуд работал в этой службе с 2005 года, до этого там служил его отец.
Шестого января действующий президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах главы государства.
В итоге погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Мужчина с флагом сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 01:39Захват Капитолия в Вашингтоне
Американский депутат ушел в отставку после участия в штурме Капитолия
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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