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"КрасАвиа" оштрафовали за посадку с порванной покрышкой на шасси
"КрасАвиа" оштрафовали за посадку с порванной покрышкой на шасси
Авиакомпанию "Красавиа" оштрафовали за инцидент в красноярском аэропорту Черемшанка летом прошлого года, самолет совершал посадку с порванной покрышкой на... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:24
2021-01-11T09:24
западно-сибирская транспортная прокуратура
ан-24
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красавиа
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 янв – РИА Новости. Авиакомпанию "Красавиа" оштрафовали за инцидент в красноярском аэропорту Черемшанка летом прошлого года, самолет совершал посадку с порванной покрышкой на шасси, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.В ведомстве РИА Новости уточнили, что инцидент произошел 3 августа прошлого года при посадке самолета, который выполнял рейс Тура – Красноярск. На борту было 35 пассажиров, никто не пострадал.По данным прокуратуры, об этом стало известно после проверки исполнения АО "КрасАвиа" законодательства о безопасности полетов в связи с повреждением самолета Ан-24.Красноярская транспортная прокуратура внесла представление генеральному директору авиакомпании, по результатам рассмотрения которого командир воздушного судна привлечен к дисциплинарной ответственности, с экипажем проведены дополнительные занятия.Кроме того, прокуратура в отношении авиакомпании возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов), по результатам рассмотрения которого территориальный Роспотребнадзор вынес постановление оштрафовать "КрасАвиа" на сумму 30 тысяч рублей. Данное постановление в законную силу не вступило.
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западно-сибирская транспортная прокуратура, ан-24, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красавиа, красноярск, происшествия

"КрасАвиа" оштрафовали за посадку с порванной покрышкой на шасси

09:24 11.01.2021
 
© РИА Новости / Павел КомаровСамолет "Красавиа" в новосибирском аэропорту "Толмачево"
Самолет Красавиа в новосибирском аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Павел Комаров
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КРАСНОЯРСК, 11 янв – РИА Новости. Авиакомпанию "Красавиа" оштрафовали за инцидент в красноярском аэропорту Черемшанка летом прошлого года, самолет совершал посадку с порванной покрышкой на шасси, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что инцидент произошел 3 августа прошлого года при посадке самолета, который выполнял рейс Тура – Красноярск. На борту было 35 пассажиров, никто не пострадал.
По данным прокуратуры, об этом стало известно после проверки исполнения АО "КрасАвиа" законодательства о безопасности полетов в связи с повреждением самолета Ан-24.
"Установлено, что при выполнении посадки воздушного судна, выполнявшего пассажирский рейс по маршруту Тура - Черемшанка, произошло разрушение покрышек левой опоры шасси Ан-24. Причиной произошедшего явилось нарушение экипажем воздушного судна техники пилотирования", - говорится в сообщении.
Красноярская транспортная прокуратура внесла представление генеральному директору авиакомпании, по результатам рассмотрения которого командир воздушного судна привлечен к дисциплинарной ответственности, с экипажем проведены дополнительные занятия.
Кроме того, прокуратура в отношении авиакомпании возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов), по результатам рассмотрения которого территориальный Роспотребнадзор вынес постановление оштрафовать "КрасАвиа" на сумму 30 тысяч рублей. Данное постановление в законную силу не вступило.
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Западно-Сибирская транспортная прокуратураАн-24Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КрасАвиаКрасноярскПроисшествия
 
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