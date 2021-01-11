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Правительство не поддержало проект о выходном 1 сентября для родителей
Правительство не поддержало проект о выходном 1 сентября для родителей
Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов от ЛДПР, которым предлагается предоставлять родителям и опекунам первоклассников выходной день на 1... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:28
2021-01-11T11:33
россия
общество
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МОСКВА, 11 янв&nbsp; - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов от ЛДПР, которым предлагается предоставлять родителям и опекунам первоклассников выходной день на 1 сентября, следует из официального отзыва кабмина, размещенного в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.Законопроект, которым вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ, был внесен в конце августа 2020 года. Документом предлагается закрепить в ТК обязанность работодателя предоставлять по письменному заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, продолжительностью один день 1 сентября. Также им может быть предоставлен отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.Как отмечается в отзыве кабмина на проект, "действующими нормами Кодекса предусмотрены различные возможности предоставления родителям первоклассников выходного дня 1 сентября". Так, ежегодный оплачиваемый отпуск работника может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем, при этом одна из его частей должна быть не менее 14 календарных дней. "Так как Кодекс не содержит ограничений по количеству частей, на которое допускается деление отпуска, оставшиеся дни отпуска могут быть разделены на любое количество частей, в том числе возможно предоставление дня отпуска 1 сентября", - говорится в отзыве кабмина. Кроме того, отпуск на 1 сентября работник может взять "по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам"."На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - отмечается в тексте отзыва.
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россия, общество

Правительство не поддержало проект о выходном 1 сентября для родителей

11:28 11.01.2021 (обновлено: 11:33 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники на праздновании Дня знаний
Первоклассники на праздновании Дня знаний - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 янв  - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов от ЛДПР, которым предлагается предоставлять родителям и опекунам первоклассников выходной день на 1 сентября, следует из официального отзыва кабмина, размещенного в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект, которым вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ, был внесен в конце августа 2020 года. Документом предлагается закрепить в ТК обязанность работодателя предоставлять по письменному заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, продолжительностью один день 1 сентября. Также им может быть предоставлен отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.
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Как отмечается в отзыве кабмина на проект, "действующими нормами Кодекса предусмотрены различные возможности предоставления родителям первоклассников выходного дня 1 сентября". Так, ежегодный оплачиваемый отпуск работника может быть разделен на части по соглашению между работником и работодателем, при этом одна из его частей должна быть не менее 14 календарных дней. "Так как Кодекс не содержит ограничений по количеству частей, на которое допускается деление отпуска, оставшиеся дни отпуска могут быть разделены на любое количество частей, в том числе возможно предоставление дня отпуска 1 сентября", - говорится в отзыве кабмина. Кроме того, отпуск на 1 сентября работник может взять "по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам".
"На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - отмечается в тексте отзыва.
 
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