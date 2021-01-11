Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/servisy-1592563820.html
SberCloud представил три облачные услуги
SberCloud представил три облачные услуги
Компания Sbercloud, входящая в экосистему Сбера, представила три новые услуги на облачной платформе SberCloud.Advanced: сервисы для создания виртуальных рабочих РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:31
2021-01-11T13:31
сбербанк россии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156075/89/1560758936_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_ff427cb7d8a199a6c858adc62d95111a.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Компания Sbercloud, входящая в экосистему Сбера, представила три новые услуги на облачной платформе SberCloud.Advanced: сервисы для создания виртуальных рабочих мест, использования виртуальных серверов, а также переноса внутрикорпоративных баз данных в облако, сообщает компания.Сервис виртуальных рабочих мест в облаке Workspace предназначен для быстрого развертывания нового офиса, в том числе распределенного. С его помощью можно дистанционно предоставлять и администрировать рабочие места, обеспечивать сотрудников ПО, а также поддерживать необходимый уровень информбезопасности.Еще одна услуга - GPU Accelerated Servers позволяет пользователям получить виртуальные облачные серверы на базе мощных графических процессоров для сценариев, требующих одновременных высокопроизводительных вычислений в реальном времени – таких, как задачи искусственного интеллекта, машинного обучения, автоматизация научных и инженерных расчетов, 3D-анимация.Инструмент Data Replication Service предназначен для переноса базы данных из внутрикорпоративной инфраструктуры в облако, а также синхронизации данных в режиме реального времени.Как отметил генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, в состав облачной платформы SberCloud.Advanced входит уже более 45 интегрированных PaaS/IaaS сервисов. "Представленные нами услуги еще больше расширяют возможности платформы в таких актуальных и востребованных областях, как дистанционная работа, машинное обучение, работа с видеоконтентом, упрощенная миграция и создание резервных копий в облаке. Мы постоянно анализируем потребности наших текущих и потенциальных клиентов и не только наращиваем инфраструктуру SberCloud.Advanced, но также увеличиваем портфолио облачных сервисов", - приводятся в сообщении его слова.
https://ria.ru/20201214/sbercloud-1589209423.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156075/89/1560758936_155:0:2630:1856_1920x0_80_0_0_9c761ea1f36953b2199818734ed3aa91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбербанк россии, новости компаний - экономика

SberCloud представил три облачные услуги

13:31 11.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМонитор с презентацией суперкомпьютера "Кристофари" на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве
Монитор с презентацией суперкомпьютера Кристофари на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Компания Sbercloud, входящая в экосистему Сбера, представила три новые услуги на облачной платформе SberCloud.Advanced: сервисы для создания виртуальных рабочих мест, использования виртуальных серверов, а также переноса внутрикорпоративных баз данных в облако, сообщает компания.
Сервис виртуальных рабочих мест в облаке Workspace предназначен для быстрого развертывания нового офиса, в том числе распределенного. С его помощью можно дистанционно предоставлять и администрировать рабочие места, обеспечивать сотрудников ПО, а также поддерживать необходимый уровень информбезопасности.
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 19:40
SberCloud запустил облачную платформу ML Space для работы с ИИ
Еще одна услуга - GPU Accelerated Servers позволяет пользователям получить виртуальные облачные серверы на базе мощных графических процессоров для сценариев, требующих одновременных высокопроизводительных вычислений в реальном времени – таких, как задачи искусственного интеллекта, машинного обучения, автоматизация научных и инженерных расчетов, 3D-анимация.
Инструмент Data Replication Service предназначен для переноса базы данных из внутрикорпоративной инфраструктуры в облако, а также синхронизации данных в режиме реального времени.
Как отметил генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, в состав облачной платформы SberCloud.Advanced входит уже более 45 интегрированных PaaS/IaaS сервисов.
"Представленные нами услуги еще больше расширяют возможности платформы в таких актуальных и востребованных областях, как дистанционная работа, машинное обучение, работа с видеоконтентом, упрощенная миграция и создание резервных копий в облаке. Мы постоянно анализируем потребности наших текущих и потенциальных клиентов и не только наращиваем инфраструктуру SberCloud.Advanced, но также увеличиваем портфолио облачных сервисов", - приводятся в сообщении его слова.
 
Сбербанк РоссииНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:43В Швеции вынесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
Лента новостейМолния