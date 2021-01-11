https://ria.ru/20210111/servisy-1592563820.html
SberCloud представил три облачные услуги
SberCloud представил три облачные услуги
Компания Sbercloud, входящая в экосистему Сбера, представила три новые услуги на облачной платформе SberCloud.Advanced: сервисы для создания виртуальных рабочих РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:31
2021-01-11T13:31
2021-01-11T13:31
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Компания Sbercloud, входящая в экосистему Сбера, представила три новые услуги на облачной платформе SberCloud.Advanced: сервисы для создания виртуальных рабочих мест, использования виртуальных серверов, а также переноса внутрикорпоративных баз данных в облако, сообщает компания.Сервис виртуальных рабочих мест в облаке Workspace предназначен для быстрого развертывания нового офиса, в том числе распределенного. С его помощью можно дистанционно предоставлять и администрировать рабочие места, обеспечивать сотрудников ПО, а также поддерживать необходимый уровень информбезопасности.Еще одна услуга - GPU Accelerated Servers позволяет пользователям получить виртуальные облачные серверы на базе мощных графических процессоров для сценариев, требующих одновременных высокопроизводительных вычислений в реальном времени – таких, как задачи искусственного интеллекта, машинного обучения, автоматизация научных и инженерных расчетов, 3D-анимация.Инструмент Data Replication Service предназначен для переноса базы данных из внутрикорпоративной инфраструктуры в облако, а также синхронизации данных в режиме реального времени.Как отметил генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, в состав облачной платформы SberCloud.Advanced входит уже более 45 интегрированных PaaS/IaaS сервисов. "Представленные нами услуги еще больше расширяют возможности платформы в таких актуальных и востребованных областях, как дистанционная работа, машинное обучение, работа с видеоконтентом, упрощенная миграция и создание резервных копий в облаке. Мы постоянно анализируем потребности наших текущих и потенциальных клиентов и не только наращиваем инфраструктуру SberCloud.Advanced, но также увеличиваем портфолио облачных сервисов", - приводятся в сообщении его слова.
https://ria.ru/20201214/sbercloud-1589209423.html
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сбербанк россии, новости компаний - экономика
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости
. Компания Sbercloud, входящая в экосистему Сбера
, представила три новые услуги на облачной платформе SberCloud.Advanced: сервисы для создания виртуальных рабочих мест, использования виртуальных серверов, а также переноса внутрикорпоративных баз данных в облако, сообщает компания.
Сервис виртуальных рабочих мест в облаке Workspace предназначен для быстрого развертывания нового офиса, в том числе распределенного. С его помощью можно дистанционно предоставлять и администрировать рабочие места, обеспечивать сотрудников ПО, а также поддерживать необходимый уровень информбезопасности.
Еще одна услуга - GPU Accelerated Servers позволяет пользователям получить виртуальные облачные серверы на базе мощных графических процессоров для сценариев, требующих одновременных высокопроизводительных вычислений в реальном времени – таких, как задачи искусственного интеллекта, машинного обучения, автоматизация научных и инженерных расчетов, 3D-анимация.
Инструмент Data Replication Service предназначен для переноса базы данных из внутрикорпоративной инфраструктуры в облако, а также синхронизации данных в режиме реального времени.
Как отметил генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, в состав облачной платформы SberCloud.Advanced входит уже более 45 интегрированных PaaS/IaaS сервисов.
"Представленные нами услуги еще больше расширяют возможности платформы в таких актуальных и востребованных областях, как дистанционная работа, машинное обучение, работа с видеоконтентом, упрощенная миграция и создание резервных копий в облаке. Мы постоянно анализируем потребности наших текущих и потенциальных клиентов и не только наращиваем инфраструктуру SberCloud.Advanced, но также увеличиваем портфолио облачных сервисов", - приводятся в сообщении его слова.