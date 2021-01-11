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Поставки самолетов Airbus в 2020 году сократились на треть
Поставки самолетов Airbus в 2020 году сократились на треть
Европейская авиастроительная корпорация Airbus поставила в прошлом году заказчикам 566 самолетов, что примерно на 34% меньше показателя за 2019 год в 863... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:01
2021-01-11T09:01
airbus
экономика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Европейская авиастроительная корпорация Airbus поставила в прошлом году заказчикам 566 самолетов, что примерно на 34% меньше показателя за 2019 год в 863 машины, говорится в релизе компании."Airbus SE поставила 566 коммерческих самолета 87 заказчикам в 2020 году, что оказалось в рамках плана адаптации производства, принятого в апреле 2020 года в ответ на пандемию COVID-19", - говорится в релизе.В то же время в декабре поставки достигли 89 - это максимальный месячный показатель за весь год и на 39% больше значения ноября в 64.При этом за тот же год компания приняла заказы на поставку в общей сложности 268 самолетов, что практически в три раза меньше уровня 2019 года - 768 лайнеров.Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
https://ria.ru/20191019/1559952286.html
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airbus, экономика

Поставки самолетов Airbus в 2020 году сократились на треть

09:01 11.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтюардесса в салоне дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900
Стюардесса в салоне дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Европейская авиастроительная корпорация Airbus поставила в прошлом году заказчикам 566 самолетов, что примерно на 34% меньше показателя за 2019 год в 863 машины, говорится в релизе компании.
"Airbus SE поставила 566 коммерческих самолета 87 заказчикам в 2020 году, что оказалось в рамках плана адаптации производства, принятого в апреле 2020 года в ответ на пандемию COVID-19", - говорится в релизе.
В то же время в декабре поставки достигли 89 - это максимальный месячный показатель за весь год и на 39% больше значения ноября в 64.
При этом за тот же год компания приняла заказы на поставку в общей сложности 268 самолетов, что практически в три раза меньше уровня 2019 года - 768 лайнеров.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
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