https://ria.ru/20210111/samolet-1592518077.html

Поставки самолетов Airbus в 2020 году сократились на треть

Поставки самолетов Airbus в 2020 году сократились на треть

Европейская авиастроительная корпорация Airbus поставила в прошлом году заказчикам 566 самолетов, что примерно на 34% меньше показателя за 2019 год в 863... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T09:01

2021-01-11T09:01

2021-01-11T09:01

airbus

экономика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Европейская авиастроительная корпорация Airbus поставила в прошлом году заказчикам 566 самолетов, что примерно на 34% меньше показателя за 2019 год в 863 машины, говорится в релизе компании."Airbus SE поставила 566 коммерческих самолета 87 заказчикам в 2020 году, что оказалось в рамках плана адаптации производства, принятого в апреле 2020 года в ответ на пандемию COVID-19", - говорится в релизе.В то же время в декабре поставки достигли 89 - это максимальный месячный показатель за весь год и на 39% больше значения ноября в 64.При этом за тот же год компания приняла заказы на поставку в общей сложности 268 самолетов, что практически в три раза меньше уровня 2019 года - 768 лайнеров.Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

https://ria.ru/20191019/1559952286.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

airbus, экономика