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Адвокат назвал способ избавиться от навязчивых рекламных звонков
Адвокат назвал способ избавиться от навязчивых рекламных звонков
Если номер телефона однажды попал в базу спамеров, скорее всего, избавиться от их звонков навсегда не удастся, поскольку эта база может передаваться из рук в... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T02:21
2021-01-11T02:21
николай антипов
россия
инфосистемы джет
технологии
общество
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Если номер телефона однажды попал в базу спамеров, скорее всего, избавиться от их звонков навсегда не удастся, поскольку эта база может передаваться из рук в руки, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Николай Антипов.Однако есть способы сократить число нежелательных звонков — воспользоваться услугами операторов связи по их блокировке или установить специальные приложения, сообщающие, что звонок может быть рекламным или мошенническим. Как правило, компании пользуются тем, что владельцы телефонных номеров сами указывают их при регистрации в интернет-магазинах, в программах лояльности или для того, чтобы принять участие в конкурсе. Бывает, что вашим мобильным номером делятся с мошенниками ваши друзья и знакомые, например, в рамках акции "приведи друга", заключил Антипов.
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николай антипов, россия, инфосистемы джет, технологии, общество

Адвокат назвал способ избавиться от навязчивых рекламных звонков

02:21 11.01.2021
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушка говорит по телефону
Девушка говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Если номер телефона однажды попал в базу спамеров, скорее всего, избавиться от их звонков навсегда не удастся, поскольку эта база может передаваться из рук в руки, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Николай Антипов.
"Такое возможно, если менеджер, у которого вы когда-то совершили покупку, при переходе на работу в другую компанию прихватит с собой и базу клиентов", — привел он пример.
Однако есть способы сократить число нежелательных звонков — воспользоваться услугами операторов связи по их блокировке или установить специальные приложения, сообщающие, что звонок может быть рекламным или мошенническим.
Как правило, компании пользуются тем, что владельцы телефонных номеров сами указывают их при регистрации в интернет-магазинах, в программах лояльности или для того, чтобы принять участие в конкурсе. Бывает, что вашим мобильным номером делятся с мошенниками ваши друзья и знакомые, например, в рамках акции "приведи друга", заключил Антипов.
Телефонный разговор - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 02:11
Назван способ избавиться от телефонной рекламы
 
Николай АнтиповРоссияИнфосистемы ДжетТехнологииОбщество
 
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