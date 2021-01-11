https://ria.ru/20210111/reklama-1592505408.html

Адвокат назвал способ избавиться от навязчивых рекламных звонков

Адвокат назвал способ избавиться от навязчивых рекламных звонков

Если номер телефона однажды попал в базу спамеров, скорее всего, избавиться от их звонков навсегда не удастся, поскольку эта база может передаваться из рук в... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T02:21

2021-01-11T02:21

2021-01-11T02:21

николай антипов

россия

инфосистемы джет

технологии

общество

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Если номер телефона однажды попал в базу спамеров, скорее всего, избавиться от их звонков навсегда не удастся, поскольку эта база может передаваться из рук в руки, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Николай Антипов.Однако есть способы сократить число нежелательных звонков — воспользоваться услугами операторов связи по их блокировке или установить специальные приложения, сообщающие, что звонок может быть рекламным или мошенническим. Как правило, компании пользуются тем, что владельцы телефонных номеров сами указывают их при регистрации в интернет-магазинах, в программах лояльности или для того, чтобы принять участие в конкурсе. Бывает, что вашим мобильным номером делятся с мошенниками ваши друзья и знакомые, например, в рамках акции "приведи друга", заключил Антипов.

https://ria.ru/20210110/reklama-1592428915.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай антипов, россия, инфосистемы джет, технологии, общество