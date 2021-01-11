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В Волгоградской области начали проверку из-за "покраснения" реки
В Волгоградской области начали проверку из-за "покраснения" реки
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области начал проверку в связи гибелью рыбы и изменением цвета в реке Арчеда, сообщили... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:49
2021-01-11T12:49
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 11 янв – РИА Новости. Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области начал проверку в связи гибелью рыбы и изменением цвета в реке Арчеда, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.Ранее издание v102.ru сообщало о гибели рыбы в реке Арчеда во Фроловском районе Волгоградской области и о том, что вода в реке окрасилась в красный цвет."По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в связи с гибелью рыбы и изменением цвета воды в реке Арчеда проводится межведомственная проверка", - сообщили в администрации. Отмечается, что будут взяты пробы воды, а госинспекторы осмотрят акваторию и берег реки.По информации ведомства, в декабре на Арчеде завершились работы по расчистке реки, после чего были взяты пробы воды. Результаты показали, сообщает администрация, что вода соответствует требованиям СанПиН.Проверку также организовала и прокуратура региона."В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка доводам публикаций о несанкционированном сливе канализационных стоков в водный объект, гибели водных биоресурсов, некачественном выполнении работ по расчистке реки Арчеда", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20210104/reka-1591981456.html
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волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области начали проверку из-за "покраснения" реки

12:49 11.01.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 11 янв – РИА Новости. Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области начал проверку в связи гибелью рыбы и изменением цвета в реке Арчеда, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
Ранее издание v102.ru сообщало о гибели рыбы в реке Арчеда во Фроловском районе Волгоградской области и о том, что вода в реке окрасилась в красный цвет.
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"По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в связи с гибелью рыбы и изменением цвета воды в реке Арчеда проводится межведомственная проверка", - сообщили в администрации. Отмечается, что будут взяты пробы воды, а госинспекторы осмотрят акваторию и берег реки.
По информации ведомства, в декабре на Арчеде завершились работы по расчистке реки, после чего были взяты пробы воды. Результаты показали, сообщает администрация, что вода соответствует требованиям СанПиН.
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Проверку также организовала и прокуратура региона.
"В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка доводам публикаций о несанкционированном сливе канализационных стоков в водный объект, гибели водных биоресурсов, некачественном выполнении работ по расчистке реки Арчеда", - говорится в сообщении ведомства.
 
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