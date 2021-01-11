https://ria.ru/20210111/redmi-1592543611.html

Xiaomi готовит "народный" флагман с мощным процессором Snapdragon 888

Xiaomi готовит "народный" флагман с мощным процессором Snapdragon 888

Дочерний бренд Xiaomi Redmi готовит смартфон с флагманскими характеристиками и умеренной ценой. Об этом рассказал гендиректор компании Лу Вейбинг в публикации... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:54

2021-01-11T11:54

2021-01-11T11:54

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Дочерний бренд Xiaomi Redmi готовит смартфон с флагманскими характеристиками и умеренной ценой. Об этом рассказал гендиректор компании Лу Вейбинг в публикации на Weibo.Топовая версия Redmi K40 Pro получит новый процессор Snapdragon 888, на котором работает недавно представленный Xiaomi Mi 11. При ожидаемой цене на китайском рынке в 3 000 юаней (примерно 34 000 рублей по текущему курсу), смартфон станет самым дешевым устройством на этой платформе.Среди других раскрытых характеристик — "плоский" дисплей с высокой герцовкой, продвинутые камеры и аккумулятор на 4000 мАч.Смартфон будет официально представлен в феврале 2021 года. Вместе с ним покажут и модели попроще, как минимум, Redmi K40 без приставки Pro в названии.

https://ria.ru/20201201/syaomi-1587116199.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии