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Наука
https://ria.ru/20210111/redmi-1592543611.html
Xiaomi готовит "народный" флагман с мощным процессором Snapdragon 888
Xiaomi готовит "народный" флагман с мощным процессором Snapdragon 888
Дочерний бренд Xiaomi Redmi готовит смартфон с флагманскими характеристиками и умеренной ценой. Об этом рассказал гендиректор компании Лу Вейбинг в публикации... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:54
2021-01-11T11:54
наука
xiaomi inc
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гаджеты
технологии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Дочерний бренд Xiaomi Redmi готовит смартфон с флагманскими характеристиками и умеренной ценой. Об этом рассказал гендиректор компании Лу Вейбинг в публикации на Weibo.Топовая версия Redmi K40 Pro получит новый процессор Snapdragon 888, на котором работает недавно представленный Xiaomi Mi 11. При ожидаемой цене на китайском рынке в 3 000 юаней (примерно 34 000 рублей по текущему курсу), смартфон станет самым дешевым устройством на этой платформе.Среди других раскрытых характеристик — "плоский" дисплей с высокой герцовкой, продвинутые камеры и аккумулятор на 4000 мАч.Смартфон будет официально представлен в феврале 2021 года. Вместе с ним покажут и модели попроще, как минимум, Redmi K40 без приставки Pro в названии.
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xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии

Xiaomi готовит "народный" флагман с мощным процессором Snapdragon 888

11:54 11.01.2021
 
© XiaomiXiaomi Redmi K30S
Xiaomi Redmi K30S - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Дочерний бренд Xiaomi Redmi готовит смартфон с флагманскими характеристиками и умеренной ценой. Об этом рассказал гендиректор компании Лу Вейбинг в публикации на Weibo.
Топовая версия Redmi K40 Pro получит новый процессор Snapdragon 888, на котором работает недавно представленный Xiaomi Mi 11. При ожидаемой цене на китайском рынке в 3 000 юаней (примерно 34 000 рублей по текущему курсу), смартфон станет самым дешевым устройством на этой платформе.
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Среди других раскрытых характеристик — "плоский" дисплей с высокой герцовкой, продвинутые камеры и аккумулятор на 4000 мАч.
Смартфон будет официально представлен в феврале 2021 года. Вместе с ним покажут и модели попроще, как минимум, Redmi K40 без приставки Pro в названии.
 
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