https://ria.ru/20210111/rebenok-1592585481.html

Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице

Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице

Один из двух мальчиков, сбитых на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, скончался в больнице спустя месяц и 10 дней, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:18

2021-01-11T15:18

2021-01-11T15:18

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Один из двух мальчиков, сбитых на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, скончался в больнице спустя месяц и 10 дней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным регионального управления ГИБДД, 30 ноября 2020 года около 17.50 на Московском шоссе водитель Subaru совершил наезд на двух мальчиков 9 и 10 лет, переходящих дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Дети были госпитализированы. По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, мальчики были доставлены в реанимацию детской областной больницы в тяжелом состоянии.В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)."Ребенок погиб. Умер 9 января. Дело будет переквалифицировано", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201229/dtp-1591235035.html

нижний новгород

нижегородская область

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2021

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нижний новгород, нижегородская область, происшествия