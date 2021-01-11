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Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
Один из двух мальчиков, сбитых на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, скончался в больнице спустя месяц и 10 дней, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:18
2021-01-11T15:18
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Один из двух мальчиков, сбитых на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, скончался в больнице спустя месяц и 10 дней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным регионального управления ГИБДД, 30 ноября 2020 года около 17.50 на Московском шоссе водитель Subaru совершил наезд на двух мальчиков 9 и 10 лет, переходящих дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Дети были госпитализированы. По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, мальчики были доставлены в реанимацию детской областной больницы в тяжелом состоянии.В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)."Ребенок погиб. Умер 9 января. Дело будет переквалифицировано", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20201229/dtp-1591235035.html
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия

Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице

15:18 11.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Один из двух мальчиков, сбитых на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, скончался в больнице спустя месяц и 10 дней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным регионального управления ГИБДД, 30 ноября 2020 года около 17.50 на Московском шоссе водитель Subaru совершил наезд на двух мальчиков 9 и 10 лет, переходящих дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Дети были госпитализированы. По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, мальчики были доставлены в реанимацию детской областной больницы в тяжелом состоянии.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"Ребенок погиб. Умер 9 января. Дело будет переквалифицировано", - рассказал собеседник агентства.
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