https://ria.ru/20210111/putin-1592622726.html
Путин оценил развитие отношений с Азербайджаном
Путин оценил развитие отношений с Азербайджаном
Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно, прежде всего в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:39
2021-01-11T18:39
2021-01-11T18:39
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ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно, прежде всего в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.Он также выразил благодарность за совместную работу, связанную с празднованием 75-летия Победы."Это было очень ярким событием для всех наших стран, для всех стран на постсоветском пространстве, потому что все мы принимали участие в борьбе за свободу и независимость тогда нашей общей Родины", - подчеркнул президент России.Путин сказал, что рассчитывает, что работа по урегулированию ситуации на Южном Кавказе пойдет на пользу и двусторонним отношениям."Исхожу из того, что это урегулирование позволит нам еще теснее, еще на более системной основе выстраивать наши отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере", - отметил он.
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россия, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, в мире
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Отношения между Россией и Азербайджаном
развиваются весьма успешно, прежде всего в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин
в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым
.
"Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно, это касается прежде всего экономической составляющей. У нас очень много направлений совместной работы и много совпадающих интересов по этому направлению, по направлению экономики", - сказал Путин.
Он также выразил благодарность за совместную работу, связанную с празднованием 75-летия Победы.
"Это было очень ярким событием для всех наших стран, для всех стран на постсоветском пространстве, потому что все мы принимали участие в борьбе за свободу и независимость тогда нашей общей Родины", - подчеркнул президент России.
Путин сказал, что рассчитывает, что работа по урегулированию ситуации на Южном Кавказе пойдет на пользу и двусторонним отношениям.
"Исхожу из того, что это урегулирование позволит нам еще теснее, еще на более системной основе выстраивать наши отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере", - отметил он.