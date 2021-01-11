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Путин оценил развитие отношений с Азербайджаном
Путин оценил развитие отношений с Азербайджаном
Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно, прежде всего в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:39
2021-01-11T18:39
россия
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно, прежде всего в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.Он также выразил благодарность за совместную работу, связанную с празднованием 75-летия Победы."Это было очень ярким событием для всех наших стран, для всех стран на постсоветском пространстве, потому что все мы принимали участие в борьбе за свободу и независимость тогда нашей общей Родины", - подчеркнул президент России.Путин сказал, что рассчитывает, что работа по урегулированию ситуации на Южном Кавказе пойдет на пользу и двусторонним отношениям."Исхожу из того, что это урегулирование позволит нам еще теснее, еще на более системной основе выстраивать наши отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере", - отметил он.
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россия, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, в мире

Путин оценил развитие отношений с Азербайджаном

18:39 11.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно, прежде всего в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно, это касается прежде всего экономической составляющей. У нас очень много направлений совместной работы и много совпадающих интересов по этому направлению, по направлению экономики", - сказал Путин.

Он также выразил благодарность за совместную работу, связанную с празднованием 75-летия Победы.
"Это было очень ярким событием для всех наших стран, для всех стран на постсоветском пространстве, потому что все мы принимали участие в борьбе за свободу и независимость тогда нашей общей Родины", - подчеркнул президент России.
Путин сказал, что рассчитывает, что работа по урегулированию ситуации на Южном Кавказе пойдет на пользу и двусторонним отношениям.
"Исхожу из того, что это урегулирование позволит нам еще теснее, еще на более системной основе выстраивать наши отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере", - отметил он.
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 17:55Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха
 
РоссияИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанВ мире
 
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