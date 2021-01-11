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Новый год—2021
https://ria.ru/20210111/putin-1592600165.html
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 32 миллионов человек
Новогоднее обращение Путина посмотрели более 32 миллионов человек
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевидению посмотрели более 32 миллионов жителей крупных городов России, следует из данных,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:47
2021-01-11T17:43
нтв (телеканал)
вгтрк
общество
новый год—2021
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевидению посмотрели более 32 миллионов жителей крупных городов России, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.Аудитория новогоднего обращения Путина суммарно по всем каналам, которые транслировали обращение, в российских городах с населением более 100 тысяч, как следует из данных Mediascope, составила 32 миллиона 153 тысячи. Рейтинг трансляции - 45,5%. Большинство смотрели обращение в эфире Первого канала, там аудитория составила 9,5 миллиона. Показатель "России 1" - 6,3 миллиона, НТВ - 4,9 миллиона.На СТС аудитория обращения Путина составила 2,9 миллиона, на ТНТ - 1,9 миллиона.В прошлом году рейтинг новогоднего обращения президента, по подсчетам Mediascope, в городах России с населением больше 100 тысяч составил 44%, по всей стране – 43,7%. На Первом канале рейтинг обращения составил 15,1%, на "России 1" - 11% (данные по всей России).Аудитория - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал. Рейтинг – количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население 4+. Учитывались домашний и дачный просмотры.
https://ria.ru/20201231/putin-1591727483.html
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нтв (телеканал), вгтрк, общество, россия, владимир путин

Новогоднее обращение Путина посмотрели более 32 миллионов человек

16:47 11.01.2021 (обновлено: 17:43 11.01.2021)
 
Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина
Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевидению посмотрели более 32 миллионов жителей крупных городов России, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.
Аудитория новогоднего обращения Путина суммарно по всем каналам, которые транслировали обращение, в российских городах с населением более 100 тысяч, как следует из данных Mediascope, составила 32 миллиона 153 тысячи. Рейтинг трансляции - 45,5%. Большинство смотрели обращение в эфире Первого канала, там аудитория составила 9,5 миллиона. Показатель "России 1" - 6,3 миллиона, НТВ - 4,9 миллиона.
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 17:52Новый год—2021
Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия прошла 2020 год достойно
На СТС аудитория обращения Путина составила 2,9 миллиона, на ТНТ - 1,9 миллиона.
В прошлом году рейтинг новогоднего обращения президента, по подсчетам Mediascope, в городах России с населением больше 100 тысяч составил 44%, по всей стране – 43,7%. На Первом канале рейтинг обращения составил 15,1%, на "России 1" - 11% (данные по всей России).
Аудитория - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал. Рейтинг – количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население 4+. Учитывались домашний и дачный просмотры.
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 09:05
Назван лидер по аудитории среди российских телеканалов в 2020 году
 
Новый год—2021НТВ (телеканал)ВГТРКОбществоРоссияВладимир Путин
 
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