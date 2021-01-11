Новогоднее обращение Путина посмотрели более 32 миллионов человек
16:47 11.01.2021 (обновлено: 17:43 11.01.2021)
Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевидению посмотрели более 32 миллионов жителей крупных городов России, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.
Аудитория новогоднего обращения Путина суммарно по всем каналам, которые транслировали обращение, в российских городах с населением более 100 тысяч, как следует из данных Mediascope, составила 32 миллиона 153 тысячи. Рейтинг трансляции - 45,5%. Большинство смотрели обращение в эфире Первого канала, там аудитория составила 9,5 миллиона. Показатель "России 1" - 6,3 миллиона, НТВ - 4,9 миллиона.
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На СТС аудитория обращения Путина составила 2,9 миллиона, на ТНТ - 1,9 миллиона.
В прошлом году рейтинг новогоднего обращения президента, по подсчетам Mediascope, в городах России с населением больше 100 тысяч составил 44%, по всей стране – 43,7%. На Первом канале рейтинг обращения составил 15,1%, на "России 1" - 11% (данные по всей России).
Аудитория - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал. Рейтинг – количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население 4+. Учитывались домашний и дачный просмотры.
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