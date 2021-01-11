https://ria.ru/20210111/pushkov-1592511623.html

Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза

Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза

Сенатор Алексей Пушков рассказал в Twitter о серьезном ударе по политике США со стороны Евросоюза. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T05:37

2021-01-11T05:37

2021-01-11T05:37

попытка госпереворота в венесуэле

хуан гуаидо

николас мадуро

евросоюз

алексей пушков

китай

венесуэла

сша

в мире

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков рассказал в Twitter о серьезном ударе по политике США со стороны Евросоюза.Парламентарий также высказал мнение, что подобное решение Евросоюза — признание собственной неверной политики.Кроме того, Пушков назвал случившееся крупной победой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой Вашингтона. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителей 27 стран-членов ЕС сообщил, что Европейский Союз больше не может юридически признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "законным главой Венесуэлы" после того, как он потерял пост главы парламента.

https://ria.ru/20201218/maduro-1589897054.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/sanktsii-1591641232.html

китай

венесуэла

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан гуаидо, николас мадуро, евросоюз, алексей пушков, китай, венесуэла, сша, в мире