Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20210111/pushkov-1592511623.html
Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза
Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза
Сенатор Алексей Пушков рассказал в Twitter о серьезном ударе по политике США со стороны Евросоюза. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T05:37
2021-01-11T05:37
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
николас мадуро
евросоюз
алексей пушков
китай
венесуэла
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/139075/16/1390751620_0:86:2894:1714_1920x0_80_0_0_9db9566dd269b6ba2fab70465c79c59d.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков рассказал в Twitter о серьезном ударе по политике США со стороны Евросоюза.Парламентарий также высказал мнение, что подобное решение Евросоюза — признание собственной неверной политики.Кроме того, Пушков назвал случившееся крупной победой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой Вашингтона. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителей 27 стран-членов ЕС сообщил, что Европейский Союз больше не может юридически признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "законным главой Венесуэлы" после того, как он потерял пост главы парламента.
https://ria.ru/20201218/maduro-1589897054.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/sanktsii-1591641232.html
китай
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/139075/16/1390751620_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_322dde8fabe7e9fc9f2c2a85c9be79c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хуан гуаидо, николас мадуро, евросоюз, алексей пушков, китай, венесуэла, сша, в мире

Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза

05:37 11.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков рассказал в Twitter о серьезном ударе по политике США со стороны Евросоюза.

"Отказ ЕС признавать Гуайдо главой Венесуэлы — серьезный удар по политике США и их курсу на "смену режимов", — написал Пушков.

Парламентарий также высказал мнение, что подобное решение Евросоюза — признание собственной неверной политики.
Кроме того, Пушков назвал случившееся крупной победой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 14:08
Администрация Байдена не будет требовать ухода Мадуро, сообщили СМИ
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой Вашингтона. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителей 27 стран-членов ЕС сообщил, что Европейский Союз больше не может юридически признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "законным главой Венесуэлы" после того, как он потерял пост главы парламента.
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 19:28
США снова расширили санкции против Венесуэлы
 
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроЕвросоюзАлексей ПушковКитайВенесуэлаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43В Швеции вынесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
Лента новостейМолния