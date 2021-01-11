СМИ сообщили о подготовке вооруженных акций протеста в США
20:50 11.01.2021 (обновлено: 23:25 11.01.2021)
ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. С этой недели во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне планируются вооруженные акции протеста, сообщил журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР.
В нем говорится, что в американских штатах они будут проходить у заксобраний с 16 января, а у Капитолия с 17 января — до 20 января, на которое намечена инаугурация избранного президента Джо Байдена.
По данным ФБР, известная им группа вооруженных людей планирует направиться в Вашингтон 16 января.
"Они предупредили, что, если конгресс попробует отстранить президента через 25-ю поправку, случится крупное восстание", — пишет журналист.
По его словам, группа призывает к захвату судов всех уровней и административных зданий, если Трампа отстранят от должности президента до инаугурации.
Ситуация в США
Шестого января Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию США, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена.
Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.
В понедельник демократы представили в конгрессе резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Голосование в нижней палате по этому вопросу состоится во вторник.
Кроме того, демократы внесли в палату представителей статью импичмента действующему президенту по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Голосование по ней может состояться уже в среду.