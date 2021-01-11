https://ria.ru/20210111/protesty-1592640989.html

СМИ сообщили о подготовке вооруженных акций протеста в США

СМИ сообщили о подготовке вооруженных акций протеста в США

С этой недели во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне планируются вооруженные акции протеста, сообщил журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T20:50

2021-01-11T20:50

2021-01-11T23:25

майк пенс

вашингтон (город)

фбр

капитолий

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. С этой недели во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне планируются вооруженные акции протеста, сообщил журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР.В нем говорится, что в американских штатах они будут проходить у заксобраний с 16 января, а у Капитолия с 17 января — до 20 января, на которое намечена инаугурация избранного президента Джо Байдена.По данным ФБР, известная им группа вооруженных людей планирует направиться в Вашингтон 16 января."Они предупредили, что, если конгресс попробует отстранить президента через 25-ю поправку, случится крупное восстание", — пишет журналист.По его словам, группа призывает к захвату судов всех уровней и административных зданий, если Трампа отстранят от должности президента до инаугурации.Ситуация в СШАШестого января Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию США, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена.Сейчас известно о пяти жертвах. В здании Капитолия застрелили женщину — ветерана ВВС, кроме того, скончался пострадавший полицейский. Еще три человека умерли от не связанных с насилием причин.В понедельник демократы представили в конгрессе резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Голосование в нижней палате по этому вопросу состоится во вторник.Кроме того, демократы внесли в палату представителей статью импичмента действующему президенту по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Голосование по ней может состояться уже в среду.

https://ria.ru/20210111/maydan-1592573140.html

https://ria.ru/20210109/viking-1592427171.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/kapitoliy-1592604985.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, вашингтон (город), фбр, капитолий, джо байден, сша, в мире