https://ria.ru/20210111/protesty-1592554698.html

Во время протестов в Белоруссии в выходные задержали 40 человек

Во время протестов в Белоруссии в выходные задержали 40 человек

Акции протеста в прошедшие выходные и праздничные дни в Белоруссии были маломасштабными и немногочисленными, в Минске с 7 по 10 января задержаны 40 человек,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:46

2021-01-11T12:46

2021-01-11T13:34

протесты в белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 11 янв - РИА Новости. Акции протеста в прошедшие выходные и праздничные дни в Белоруссии были маломасштабными и немногочисленными, в Минске с 7 по 10 января задержаны 40 человек, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова."Обстановка в стране в прошедшие праздничные дни была довольно спокойной и контролируемой. Чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе в местах проведения праздничных гуляний, не зарегистрировано. Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД обеспечили максимальное реагирование на все сообщения граждан о преступлениях и происшествиях, а также приняли необходимые меры по обеспечению общественной безопасности в местах проведения немногочисленных и маломасштабных несанкционированных акций и пикетов", - рассказала пресс-секретарь.По ее словам, в течение выходных в различных местах Минска собирались разрозненные группы граждан, выстраивались цепочками, устраивали одиночные пикеты. "В основном граждане с незарегистрированной символикой совершали краткосрочные "марши" по дворовым территориям, не забывая при этом фотографироваться и выкладывать фото в сети с комментариями об участии в массовых акциях. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в столице было задержано 40 человек - с 7 по 10 января", - отметила Чемоданова.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210110/minsk-1592472556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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