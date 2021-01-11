https://ria.ru/20210111/proshloe-1592481308.html

А что если все народы сменят прошлое?

А что если все народы сменят прошлое?

Возможно, нам предстоит целая эпоха глобальной смены исторического прошлого. Глобальная — это не обязательно по всей планете, но в ее самых существенных частях... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T08:00

2021-01-11T08:00

2021-01-11T08:00

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Возможно, нам предстоит целая эпоха глобальной смены исторического прошлого. Глобальная — это не обязательно по всей планете, но в ее самых существенных частях много чего может произойти (и — нет, ни к каким вирусам это отношения не имеет).Вот какой сюжет про великую Индию нам рассказывает The Washington Post: там обижают самого, возможно, уважаемого историка страны — Ромилу Тхапар, 89 лет от роду. Увенчана всеми мыслимыми международными званиями и наградами, живой классик по части изучения корней индийской цивилизации. Но, читает нам свой обвинительный акт вашингтонская газета, "ставка в игре — то, как Индия осознает сама себя". Премьер-министр Нарендра Моди продвигает идею, что Индия — страна прежде всего индуистов. А его более радикальные сторонники добавляют, что их родину столетиями держали в рабстве правящие мусульманские династии (пока последнюю из них не свергли британцы). Радикалы есть радикалы, и продвигают они не только йогу и аюрведу. Бабушку Тхапар чуть не лишили звания почетного профессора делийского Университета имени Неру — а звание такое дается раз и навсегда. Дело в том, что она и множество ее коллег не раз писали, что с самого начала, с Делийского султаната (то есть с 1206 года), эти мусульманские правители проявляли разумное уважение к индуистскому большинству и никоим образом не мешали ему жить и развиваться. Хотя если очень хочется найти в истории обратные примеры, то и с этим никаких проблем нет. Внутрииндийская битва идет сейчас в том числе за то, кто будет задавать тон в образовании, то есть объяснять детям правильную историю. Ситуация сложная. Есть Минпросвещения, есть власти штатов с их автономией — и не забудем, что речь о стране с населением в 1,4 миллиарда человек. Есть Национальная образовательная политика (принята лишь в прошлом году), должна быть создана Комиссия по школьному образованию, которая и будет диктовать историю прочим ведомствам. И есть множество идеологов, которые говорят, что такие, как Тхапар, — это марксисты с евроцентричным мышлением, они выбирают из исторических фактов только те, что подрывают образ Индии как древнего культурного и интеллектуального общества. Нужна смена элит на национальные и патриотические. А где мы что-то подобное уже слышали? Например, про нацию, безнадежно испорченную ордынским рабством, где с тех пор ничего хорошего не было и быть не может… да и до Орды слово "славянин" произошло от слова "раб", а поэтому нужны экстремальные меры для исправления не только элиты, а народа, точнее — замены его на новый, демократический. Хотя есть и другие озарения: например, что наша история сфальсифицирована полностью, мы были "великой Тартарией", правившей всей Евразией, а древние азиатские цивилизации существуют максимум тысячу лет и присвоили себе путем переписки рукописей судьбу Европы. История в умах народов вообще, видимо, жива лишь потому, что ее очень приятно постоянно переписывать заново по мере необходимости. Вот это и происходит. Посмотрим, где еще разворачивается сюжет с переделкой смысла истории. Есть такая страна, название из трех букв, начинается на "С", кончается на "А". Это та, где демократическая половина плохо относится к нынешней Индии с ее попытками приподнять себя в собственных глазах, а республиканская индийцев любит. США, одним словом. Там разворачивается битва между двумя цифрами: 1619 и 1776. То есть всегда считалось, что эта страна существует с момента завоевания независимости от Британской империи в 1776 году и с того же момента она стала республикой, "сияющим градом на холме" и олицетворением всего хорошего. Но сейчас демократы решили поменять прошлое и начать объяснять американцам, что на самом деле их история отсчитывается с 1619 года, даты привоза первых африканских рабов. И дальше — смотри выше ("славянин" значит "раб"), то есть и тут надо менять весь народ, потому что не было в истории этого народа ничего хорошего. А что вы хотите, российскую и американскую "рабскую историю" писали одни и те же люди, а фантазии на всех не хватит. Что по этой части нового: вот очередной сюжет на портале консервативной Daily Signal, и самое ценное в нем — размышления на тему: а не отменит ли администрация Джо Байдена трамповский проект "Комиссия 1776"? Для этого всего-то требуется росчерк пера, без всяких голосований. Трамп, напомним, учредил эту комиссию (как в Индии, но со знаком "наоборот") для того, чтобы в школах не переписывали историю своей страны. Вот уже три большие нации в нашем списке; а еще создать себе новое прошлое пытаются Польша, Канада, Украина (конечно же)… Многие, в общем. И вроде бы процесс не такой страшный, это примерно как сидят рядком всякие персонажи, уткнувшись в смартфоны (в свою историю) и соседей — в целом окружающий мир — видеть не способны. Но на самом деле… Не будем даже говорить об Украине — вот необычайно трезвая индийская публикация насчет того, как "два национализма" мешают Китаю и Индии урегулировать свой давний пограничный конфликт после очередного обострения в Гималаях. От этих двух противоположных национализмов обоим надо отказаться, считает автор, иначе граница так и останется местом конфликтов. Сумел же Китай урегулировать свою границу с Россией, а Индия — с Бангладеш. В общем, если бы не история и ее разные трактовки, то обе стороны остались бы при существующих границах и проблем бы не имели. И не будем даже начинать разговор насчет переписывания фактов Второй мировой. Незаметно мы перечислили игры с собственным прошлым, касающиеся примерно половины населения мира и основных великих держав. А теперь представим себе, что будет, если все или большая часть землян напишут себе новое прошлое, да еще такое, где почему-то непременно должно быть рабство, угнетение, территориальные обиды и прочие неприятности. Пока что международные отношения строились на единой всемирной истории, которую все более-менее принимали (и то эта история создавала основы для неприязни и конфликтов). Но что будет, если прошлое радикально поменяется везде и придется заново разбираться, кто, кого и за что не любит?

https://ria.ru/20200626/1573484057.html

https://ria.ru/20200615/1572922907.html

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

евразия, нарендра моди, джо байден, бангладеш, сша, авторы, мнение - авторы, в мире