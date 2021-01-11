https://ria.ru/20210111/proezdnye-1592564260.html

Проездные студентов в Подмосковье разблокируют 12 января

Проездные студентов в Подмосковье разблокируют 12 января

Проездные студентов вузов и колледжей Московской области будут разблокированы во вторник, 12 января, заявила первый замминистра транспорта и дорожной... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:33

2021-01-11T13:33

2021-01-11T13:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Проездные студентов вузов и колледжей Московской области будут разблокированы во вторник, 12 января, заявила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.В начале ноября продажа льготных билетов студентам вузов и колледжей для проезда на железнодорожном транспорте была ограничена в Московской области из-за ситуации с коронавирусом. Также в этот период были заблокированы их проездные.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/privivka-1592557802.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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