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Проездные студентов в Подмосковье разблокируют 12 января
Проездные студентов в Подмосковье разблокируют 12 января
Проездные студентов вузов и колледжей Московской области будут разблокированы во вторник, 12 января, заявила первый замминистра транспорта и дорожной... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:33
2021-01-11T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Проездные студентов вузов и колледжей Московской области будут разблокированы во вторник, 12 января, заявила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.В начале ноября продажа льготных билетов студентам вузов и колледжей для проезда на железнодорожном транспорте была ограничена в Московской области из-за ситуации с коронавирусом. Также в этот период были заблокированы их проездные.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

Проездные студентов в Подмосковье разблокируют 12 января

13:33 11.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Проездные студентов вузов и колледжей Московской области будут разблокированы во вторник, 12 января, заявила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"С 12 числа мы разблокируем карты студентов вузов и колледжей. Ограничения по проезду по соцкартам 65+ и для людей с хроническими заболеваниями сняты уже 14 декабря", - сказала Кротова в понедельник в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".

В начале ноября продажа льготных билетов студентам вузов и колледжей для проезда на железнодорожном транспорте была ограничена в Московской области из-за ситуации с коронавирусом. Также в этот период были заблокированы их проездные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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