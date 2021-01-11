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Новости Подмосковья
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Началось внедрение единого проездного для жителей столицы и Подмосковья
Началось внедрение единого проездного для жителей столицы и Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о начале внедрения единого проездного для жителей столицы и Подмосковья, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:01
2021-01-11T17:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о начале внедрения единого проездного для жителей столицы и Подмосковья, сообщил телеканал "360"."Важно, чтобы эта работа [по внедрению карты] не споткнулась. Нужно довести ее до логического победного конца", – заявил глава региона.Он подчеркнул, что проездной должен быть удобен в использовании. По словам Воробьева, работа общественного транспорта является крайне "чувствительной и заметной для нашего густонаселенного региона".Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова заявила, что полностью запустить объединенную карту планируют уже в текущем году. Она уточнила, что комиссия для перевозчиков при оплате банковской и транспортной картой была уменьшена на треть.Кротова напомнила, что с 15 декабря в регионе можно использовать карту "Тройка". Речь идет о двух маршрутах в Королеве. В целом было сделано 2900 тестовых поездок. Проблем в работе столичного проездного не возникало.
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московская область (подмосковье)

Началось внедрение единого проездного для жителей столицы и Подмосковья

17:01 11.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПассажир оплачивает проезд в автобусе
Пассажир оплачивает проезд в автобусе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о начале внедрения единого проездного для жителей столицы и Подмосковья, сообщил телеканал "360".
"Важно, чтобы эта работа [по внедрению карты] не споткнулась. Нужно довести ее до логического победного конца", – заявил глава региона.
Он подчеркнул, что проездной должен быть удобен в использовании. По словам Воробьева, работа общественного транспорта является крайне "чувствительной и заметной для нашего густонаселенного региона".
Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова заявила, что полностью запустить объединенную карту планируют уже в текущем году. Она уточнила, что комиссия для перевозчиков при оплате банковской и транспортной картой была уменьшена на треть.
Кротова напомнила, что с 15 декабря в регионе можно использовать карту "Тройка". Речь идет о двух маршрутах в Королеве. В целом было сделано 2900 тестовых поездок. Проблем в работе столичного проездного не возникало.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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