https://ria.ru/20210111/proezdnoy-1592603158.html

Началось внедрение единого проездного для жителей столицы и Подмосковья

Началось внедрение единого проездного для жителей столицы и Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о начале внедрения единого проездного для жителей столицы и Подмосковья, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:01

2021-01-11T17:01

2021-01-11T17:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о начале внедрения единого проездного для жителей столицы и Подмосковья, сообщил телеканал "360"."Важно, чтобы эта работа [по внедрению карты] не споткнулась. Нужно довести ее до логического победного конца", – заявил глава региона.Он подчеркнул, что проездной должен быть удобен в использовании. По словам Воробьева, работа общественного транспорта является крайне "чувствительной и заметной для нашего густонаселенного региона".Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова заявила, что полностью запустить объединенную карту планируют уже в текущем году. Она уточнила, что комиссия для перевозчиков при оплате банковской и транспортной картой была уменьшена на треть.Кротова напомнила, что с 15 декабря в регионе можно использовать карту "Тройка". Речь идет о двух маршрутах в Королеве. В целом было сделано 2900 тестовых поездок. Проблем в работе столичного проездного не возникало.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)