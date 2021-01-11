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Убийцу трех человек в Рединге приговорили к пожизненному заключению
Убийцу трех человек в Рединге приговорили к пожизненному заключению
Убивший летом 2020 года трех человек в английском Рединге выходец из Ливии приговорен к пожизненному тюремному заключению, говорится в материалах суда. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T21:40
2021-01-11T21:40
великобритания
рединг
в мире
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ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Убивший летом 2020 года трех человек в английском Рединге выходец из Ливии приговорен к пожизненному тюремному заключению, говорится в материалах суда.Подсудимый, дело которого рассматривалось в центральном уголовном суде Лондона, признал вину 11 ноября.В городском парке Рединга 25-летний мужчина ливийского происхождения Хаири Саадалла 20 июня 2020 года напал с ножом на нескольких человек, трое были ранены и трое погибли. Один из погибших был гражданином США. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция назвала нападение в Рединге терактом. Обвинение в тройном убийстве было предъявлено задержанному 27 июня."Это было безжалостной и грубой террористической атакой… У жертв не было шанса защитить себя и как-то отреагировать (на нападение - ред.)", - сказал, вынося вердикт, судья Найджел Суини.Ранее защита настаивала на том, что Саадалла не планировал преступление заранее и не был политически мотивирован. В ответ обвинение заявило, что Саадалла "действовал без предупреждения, его действия не были чем-либо спровоцированы" и "привели к катастрофическим и смертельным ранениям".Судья Суини поддержал обвинение и заявил, что он уверен в том, что Саадалла прошел подготовку для того, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне одной из террористических группировок в Ливии, а также соврал о своей роли в группировке при подаче заявления на убежище в Британии."Нож (который подсудимый использовал для атаки - ред.) был выбран с тщательностью, чтобы обеспечить максимальную вероятность нанесения смертельных ранений при каждом ударе… Саадалла намеревался убить как можно больше людей и планировал затем нанести себе повреждения лезвием в надежде выдать себя за жертву", - говорится в вердикте судьи Суини.Согласно материалам обвинительного заключения, Саадалла, сам живший в Рединге, за день до преступления приобрел в местном сетевом супермаркете нож и перчатки, которые впоследствии использовал при убийствах. Ранее - с 2014 по 2019 год - подсудимый привлекался к ответственности за насилие, причинение преступного вреда и владение холодным оружием.Родившийся в Триполи Саадалла проживает в Британии с 2012 года. В 2018 году он получил убежище в Соединенном Королевстве на основании того, что состоял в одной из групп, участвовавших в гражданской войне в Ливии.
https://ria.ru/20201103/terakty-1582749580.html
https://ria.ru/20201111/obvinyaemyy-1584191677.html
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великобритания, рединг, в мире

Убийцу трех человек в Рединге приговорили к пожизненному заключению

21:40 11.01.2021
 
© Depositphotos / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Depositphotos / k biggs
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ЛОНДОН, 11 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Убивший летом 2020 года трех человек в английском Рединге выходец из Ливии приговорен к пожизненному тюремному заключению, говорится в материалах суда.
Подсудимый, дело которого рассматривалось в центральном уголовном суде Лондона, признал вину 11 ноября.
В городском парке Рединга 25-летний мужчина ливийского происхождения Хаири Саадалла 20 июня 2020 года напал с ножом на нескольких человек, трое были ранены и трое погибли. Один из погибших был гражданином США. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция назвала нападение в Рединге терактом. Обвинение в тройном убийстве было предъявлено задержанному 27 июня.
"Это было безжалостной и грубой террористической атакой… У жертв не было шанса защитить себя и как-то отреагировать (на нападение - ред.)", - сказал, вынося вердикт, судья Найджел Суини.
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Ранее защита настаивала на том, что Саадалла не планировал преступление заранее и не был политически мотивирован. В ответ обвинение заявило, что Саадалла "действовал без предупреждения, его действия не были чем-либо спровоцированы" и "привели к катастрофическим и смертельным ранениям".
Судья Суини поддержал обвинение и заявил, что он уверен в том, что Саадалла прошел подготовку для того, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне одной из террористических группировок в Ливии, а также соврал о своей роли в группировке при подаче заявления на убежище в Британии.
"Нож (который подсудимый использовал для атаки - ред.) был выбран с тщательностью, чтобы обеспечить максимальную вероятность нанесения смертельных ранений при каждом ударе… Саадалла намеревался убить как можно больше людей и планировал затем нанести себе повреждения лезвием в надежде выдать себя за жертву", - говорится в вердикте судьи Суини.
Согласно материалам обвинительного заключения, Саадалла, сам живший в Рединге, за день до преступления приобрел в местном сетевом супермаркете нож и перчатки, которые впоследствии использовал при убийствах. Ранее - с 2014 по 2019 год - подсудимый привлекался к ответственности за насилие, причинение преступного вреда и владение холодным оружием.
Родившийся в Триполи Саадалла проживает в Британии с 2012 года. В 2018 году он получил убежище в Соединенном Королевстве на основании того, что состоял в одной из групп, участвовавших в гражданской войне в Ливии.
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