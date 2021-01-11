https://ria.ru/20210111/prigovor-1592548832.html

Суд отложил оглашение приговора аспиранту МГУ Мифтахову

Суд отложил оглашение приговора аспиранту МГУ Мифтахову

Головинский суд Москвы перенёс на 18 января оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис "Единой России", передаёт... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:21

2021-01-11T12:21

2021-01-11T12:31

азат мифтахов

единая россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Головинский суд Москвы перенёс на 18 января оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис "Единой России", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Оглашение приговора состоится через неделю в 12.00."Судья определил перенести оглашение приговора на 18 января в 12.00", - сообщила чуть позднее пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова, не уточнив причины заминки.К суду узнать приговор Мифтахову пришли более ста человек.Прокуратура запросила для аспиранта шести лет колонии общего режима.По версии обвинения, Мифтахов и еще несколько человек в январе 2018 года разбили окно в офисе "Единой России" на севере Москвы и бросили дымовую шашку. Мифтахова задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили только часть 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). По этой же статье обвиняются его предполагаемые соучастники Елена Горбань и Андрей Ейкин.Сам аспирант утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признаёт, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает.

https://ria.ru/20200626/1573504668.html

https://ria.ru/20210111/tsurkan-1592527148.html

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азат мифтахов, единая россия, москва, происшествия