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Суд отложил оглашение приговора аспиранту МГУ Мифтахову
Суд отложил оглашение приговора аспиранту МГУ Мифтахову
Головинский суд Москвы перенёс на 18 января оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис "Единой России", передаёт... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:21
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азат мифтахов
единая россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Головинский суд Москвы перенёс на 18 января оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис "Единой России", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Оглашение приговора состоится через неделю в 12.00."Судья определил перенести оглашение приговора на 18 января в 12.00", - сообщила чуть позднее пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова, не уточнив причины заминки.К суду узнать приговор Мифтахову пришли более ста человек.Прокуратура запросила для аспиранта шести лет колонии общего режима.По версии обвинения, Мифтахов и еще несколько человек в январе 2018 года разбили окно в офисе "Единой России" на севере Москвы и бросили дымовую шашку. Мифтахова задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили только часть 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). По этой же статье обвиняются его предполагаемые соучастники Елена Горбань и Андрей Ейкин.Сам аспирант утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признаёт, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает.
https://ria.ru/20200626/1573504668.html
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азат мифтахов, единая россия, москва, происшествия

Суд отложил оглашение приговора аспиранту МГУ Мифтахову

12:21 11.01.2021 (обновлено: 12:31 11.01.2021)
 
© АГН "Москва" / Александр АвиловАспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Головинский суд Москвы перенёс на 18 января оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис "Единой России", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Оглашение приговора состоится через неделю в 12.00.
"Судья определил перенести оглашение приговора на 18 января в 12.00", - сообщила чуть позднее пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова, не уточнив причины заминки.
К суду узнать приговор Мифтахову пришли более ста человек.
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
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Прокуратура запросила для аспиранта шести лет колонии общего режима.
По версии обвинения, Мифтахов и еще несколько человек в январе 2018 года разбили окно в офисе "Единой России" на севере Москвы и бросили дымовую шашку. Мифтахова задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили только часть 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). По этой же статье обвиняются его предполагаемые соучастники Елена Горбань и Андрей Ейкин.
Сам аспирант утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признаёт, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает.
Карина Цуркан в зале Московского городского суда во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Азат МифтаховЕдиная РоссияМоскваПроисшествия
 
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