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В России вступили в силу новые правила продажи товаров в розницу
В России вступили в силу новые правила продажи товаров в розницу
Новые правила продажи товаров в розницу вступили в силу в России, в магазинах теперь их можно фотографировать, продавцы обязаны отвечать на претензии... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:54
2021-01-11T17:54
2021-01-11T17:54
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новые правила продажи товаров в розницу вступили в силу в России, в магазинах теперь их можно фотографировать, продавцы обязаны отвечать на претензии покупателей, а на автоматах по продаже продукции должна быть указана информация, как вернуть деньги, если товар не был получен, сообщается на сайте Роспотребнадзора."С 1 января в силу вступило постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463 "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.Согласно правилам, продавцы теперь обязаны в случае поступления претензии потребителя направить ему ответ в отношении заявленных требований.В магазинах, за исключением мест не предназначенных для свободного доступа потребителей, не допускается ограничение прав покупателей на поиск и получение любой информации о товарах, в том числе путем фотографирования.При покупке товаров в интернете продавец теперь обязан предоставить покупателю подтверждение заключения договора купли-продажи.Новые правила также касаются продажи товаров с помощью автоматов. Покупатель должен видеть информацию о названии, времени работы, контактных телефонах и адресе продавца, правила пользования автоматом, а также порядок возврата денег, если товар не был выдан.На автозаправочных станциях покупатель теперь может требовать копию документа о качестве топлива, в котором должна быть указана информация о наименовании изготовителя, нефтебазы и фактического адреса, с которого произведена отгрузка топлива.
https://ria.ru/20201225/podarki-1590847086.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Новые правила продажи товаров в розницу вступили в силу в России, в магазинах теперь их можно фотографировать, продавцы обязаны отвечать на претензии покупателей, а на автоматах по продаже продукции должна быть указана информация, как вернуть деньги, если товар не был получен, сообщается на сайте Роспотребнадзора
.
"С 1 января в силу вступило постановление правительства Российской Федерации
от 31.12.2020 № 2463 "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Согласно правилам, продавцы теперь обязаны в случае поступления претензии потребителя направить ему ответ в отношении заявленных требований.
В магазинах, за исключением мест не предназначенных для свободного доступа потребителей, не допускается ограничение прав покупателей на поиск и получение любой информации о товарах, в том числе путем фотографирования.
При покупке товаров в интернете продавец теперь обязан предоставить покупателю подтверждение заключения договора купли-продажи.
Новые правила также касаются продажи товаров с помощью автоматов. Покупатель должен видеть информацию о названии, времени работы, контактных телефонах и адресе продавца, правила пользования автоматом, а также порядок возврата денег, если товар не был выдан.
На автозаправочных станциях покупатель теперь может требовать копию документа о качестве топлива, в котором должна быть указана информация о наименовании изготовителя, нефтебазы и фактического адреса, с которого произведена отгрузка топлива.