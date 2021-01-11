https://ria.ru/20210111/pravila-1592613007.html

В России вступили в силу новые правила продажи товаров в розницу

В России вступили в силу новые правила продажи товаров в розницу

Новые правила продажи товаров в розницу вступили в силу в России, в магазинах теперь их можно фотографировать, продавцы обязаны отвечать на претензии... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:54

2021-01-11T17:54

2021-01-11T17:54

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новые правила продажи товаров в розницу вступили в силу в России, в магазинах теперь их можно фотографировать, продавцы обязаны отвечать на претензии покупателей, а на автоматах по продаже продукции должна быть указана информация, как вернуть деньги, если товар не был получен, сообщается на сайте Роспотребнадзора."С 1 января в силу вступило постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463 "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.Согласно правилам, продавцы теперь обязаны в случае поступления претензии потребителя направить ему ответ в отношении заявленных требований.В магазинах, за исключением мест не предназначенных для свободного доступа потребителей, не допускается ограничение прав покупателей на поиск и получение любой информации о товарах, в том числе путем фотографирования.При покупке товаров в интернете продавец теперь обязан предоставить покупателю подтверждение заключения договора купли-продажи.Новые правила также касаются продажи товаров с помощью автоматов. Покупатель должен видеть информацию о названии, времени работы, контактных телефонах и адресе продавца, правила пользования автоматом, а также порядок возврата денег, если товар не был выдан.На автозаправочных станциях покупатель теперь может требовать копию документа о качестве топлива, в котором должна быть указана информация о наименовании изготовителя, нефтебазы и фактического адреса, с которого произведена отгрузка топлива.

https://ria.ru/20201225/podarki-1590847086.html

https://ria.ru/20201128/kupyura-1586712379.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика