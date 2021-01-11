Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/pravila-1592613007.html
В России вступили в силу новые правила продажи товаров в розницу
В России вступили в силу новые правила продажи товаров в розницу
Новые правила продажи товаров в розницу вступили в силу в России, в магазинах теперь их можно фотографировать, продавцы обязаны отвечать на претензии... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:54
2021-01-11T17:54
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584039678_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_ab54dd69fa609874db62d62d0354c270.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новые правила продажи товаров в розницу вступили в силу в России, в магазинах теперь их можно фотографировать, продавцы обязаны отвечать на претензии покупателей, а на автоматах по продаже продукции должна быть указана информация, как вернуть деньги, если товар не был получен, сообщается на сайте Роспотребнадзора."С 1 января в силу вступило постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463 "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.Согласно правилам, продавцы теперь обязаны в случае поступления претензии потребителя направить ему ответ в отношении заявленных требований.В магазинах, за исключением мест не предназначенных для свободного доступа потребителей, не допускается ограничение прав покупателей на поиск и получение любой информации о товарах, в том числе путем фотографирования.При покупке товаров в интернете продавец теперь обязан предоставить покупателю подтверждение заключения договора купли-продажи.Новые правила также касаются продажи товаров с помощью автоматов. Покупатель должен видеть информацию о названии, времени работы, контактных телефонах и адресе продавца, правила пользования автоматом, а также порядок возврата денег, если товар не был выдан.На автозаправочных станциях покупатель теперь может требовать копию документа о качестве топлива, в котором должна быть указана информация о наименовании изготовителя, нефтебазы и фактического адреса, с которого произведена отгрузка топлива.
https://ria.ru/20201225/podarki-1590847086.html
https://ria.ru/20201128/kupyura-1586712379.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584039678_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_8cd646716eadefa0438f3e22b1d32db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика

В России вступили в силу новые правила продажи товаров в розницу

17:54 11.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация в связи с коронавирусом в городах России
Ситуация в связи с коронавирусом в городах России - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Новые правила продажи товаров в розницу вступили в силу в России, в магазинах теперь их можно фотографировать, продавцы обязаны отвечать на претензии покупателей, а на автоматах по продаже продукции должна быть указана информация, как вернуть деньги, если товар не был получен, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"С 1 января в силу вступило постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463 "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 04:06Новый год—2021
Юрист рассказала, как вернуть в магазин ненужные новогодние подарки
Согласно правилам, продавцы теперь обязаны в случае поступления претензии потребителя направить ему ответ в отношении заявленных требований.
В магазинах, за исключением мест не предназначенных для свободного доступа потребителей, не допускается ограничение прав покупателей на поиск и получение любой информации о товарах, в том числе путем фотографирования.
При покупке товаров в интернете продавец теперь обязан предоставить покупателю подтверждение заключения договора купли-продажи.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября 2020, 03:30
Как поступить, если в магазине говорят, что ваша купюра фальшивая
Новые правила также касаются продажи товаров с помощью автоматов. Покупатель должен видеть информацию о названии, времени работы, контактных телефонах и адресе продавца, правила пользования автоматом, а также порядок возврата денег, если товар не был выдан.
На автозаправочных станциях покупатель теперь может требовать копию документа о качестве топлива, в котором должна быть указана информация о наименовании изготовителя, нефтебазы и фактического адреса, с которого произведена отгрузка топлива.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
05:03В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Лента новостейМолния