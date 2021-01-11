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В Петербурге после пожара нашли мертвыми 26 собак
В Петербурге после пожара нашли мертвыми 26 собак
Тела 26 собак нашли на месте пожара в квартире в Курортном районе Петербурга, сообщает в понедельник городской главк МЧС. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:45
2021-01-11T09:45
2021-01-11T09:45
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курортный район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Тела 26 собак нашли на месте пожара в квартире в Курортном районе Петербурга, сообщает в понедельник городской главк МЧС."Вечером в воскресенье произошел пожар в Курортном районе на улице Токарева - на восьмом этаже дома 4… На месте пожара в сильно захламленной комнате обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков", - сказано в релизе.Из горевшей квартиры эвакуировали пенсионерку, впоследствии отказавшуюся ложиться в больницу. Другие детали случившегося пока не раскрываются.
https://ria.ru/20210110/pozhar-1592430140.html
курортный район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курортный район, санкт-петербург, происшествия