https://ria.ru/20210111/pozhar-1592522413.html

В Петербурге после пожара нашли мертвыми 26 собак

В Петербурге после пожара нашли мертвыми 26 собак

Тела 26 собак нашли на месте пожара в квартире в Курортном районе Петербурга, сообщает в понедельник городской главк МЧС. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T09:45

2021-01-11T09:45

2021-01-11T09:45

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курортный район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Тела 26 собак нашли на месте пожара в квартире в Курортном районе Петербурга, сообщает в понедельник городской главк МЧС."Вечером в воскресенье произошел пожар в Курортном районе на улице Токарева - на восьмом этаже дома 4… На месте пожара в сильно захламленной комнате обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков", - сказано в релизе.Из горевшей квартиры эвакуировали пенсионерку, впоследствии отказавшуюся ложиться в больницу. Другие детали случившегося пока не раскрываются.

https://ria.ru/20210110/pozhar-1592430140.html

курортный район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курортный район, санкт-петербург, происшествия