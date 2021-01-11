https://ria.ru/20210111/pozhar-1592512462.html

При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек

При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек

Женщина погибла и двое мужчин пострадали при пожаре в трехэтажном жилом доме в Благовещенске, сообщает ГУ МЧС по Амурской области. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T06:16

2021-01-11T06:16

2021-01-11T06:54

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв – РИА Новости. Женщина погибла и двое мужчин пострадали при пожаре в трехэтажном жилом доме в Благовещенске, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.Отмечается, что пожарные прибыли на место через три минуты после вызова, горела квартира на втором этаже.По данным ведомства, спасатели ликвидировали открытое горение через семь минут после прибытия, огонь повредил комнату площадью 12 квадратных метров.

https://ria.ru/20210110/pozhar-1592444462.html

россия

амурская область

благовещенск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, происшествия