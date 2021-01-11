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При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
Женщина погибла и двое мужчин пострадали при пожаре в трехэтажном жилом доме в Благовещенске, сообщает ГУ МЧС по Амурской области. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T06:16
2021-01-11T06:16
2021-01-11T06:54
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 янв – РИА Новости. Женщина погибла и двое мужчин пострадали при пожаре в трехэтажном жилом доме в Благовещенске, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.Отмечается, что пожарные прибыли на место через три минуты после вызова, горела квартира на втором этаже.По данным ведомства, спасатели ликвидировали открытое горение через семь минут после прибытия, огонь повредил комнату площадью 12 квадратных метров.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, происшествия