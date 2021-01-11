https://ria.ru/20210111/post-1592604830.html

Слуцкий оценил выдвижение экс-посла США в России на пост главы ЦРУ

Слуцкий оценил выдвижение экс-посла США в России на пост главы ЦРУ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, говоря о перспективах дальнейшего поиска "русского следа" в случае назначения экс-посла США в РФ... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:13

2021-01-11T17:13

2021-01-11T17:13

леонид слуцкий

сергей лавров

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, говоря о перспективах дальнейшего поиска "русского следа" в случае назначения экс-посла США в РФ Уильяма Бернса главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ), заявил, что пока говорить об этом преждевременно, но отметил, что США продолжат политику сдерживания и противостояния с Россией в духе холодной войны.На сайте переходной команды избранного президента США Джо Байдена ранее появилось сообщение, что на пост директора ЦРУ будет выдвинут Уильям Бернс. Он работал послом США в Москве с 2005 по 2008 годы. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги."Что касается Бернса и перспектив поиска "русского следа" - не буду экстраполировать, как говорится, поживем, увидим. Мантры о так называемом "русском следе" или российском вмешательстве больше использовались демократами для внутриполитической борьбы. Но Байден в своей предвыборной риторике открыто называл Россию врагом США. К большому сожалению, мы осознаем, что так или иначе политика сдерживания и противостояния в духе холодной войны будет продолжаться, хотя эта линия далека от конструктива", - сказал депутат РИА Новости, отвечая на вопрос, есть ли в этом возможном назначении предпосылки для продолжения поисков "русского следа" в США.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", а глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в конце 2020 года назвал провокацией вопрос, почему русские хакеры не помогли переизбраться действующему главе США Дональду Трампу: по его словам, вмешательство России в выборы - это домыслы, чтобы испортить отношения, которые стали заложником внутренней политики США.

https://ria.ru/20210111/post-1592591167.html

https://ria.ru/20201203/tsru-1587439263.html

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леонид слуцкий, сергей лавров, джо байден, сша, в мире