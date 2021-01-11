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В Совфеде оценили выдвижение экс-посла США в России на пост главы ЦРУ
В Совфеде оценили выдвижение экс-посла США в России на пост главы ЦРУ
Возможное назначение экс-посла США в РФ Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) не обязательно связано с Россией, поскольку РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:53
2021-01-11T15:53
владимир джабаров
уильям бернс
фонд карнеги
джо байден
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Возможное назначение экс-посла США в РФ Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) не обязательно связано с Россией, поскольку в Соединенных Штатах, в отличие от РФ, назначают не профессионалов, а политиков, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.На сайте переходной команды избранного президента США Джо Байдена ранее появилось сообщение, что на пост директора ЦРУ будет выдвинут Уильям Бернс. Он работал послом США в Москве с 2005 по 2008 годы. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги."В США, в отличие от нас, назначают не профессионалов, а политиков. Вероятно, (у Бернса) были какие-то связи, кто-то его пролоббировал", - сказал российский сенатор. При этом Джабаров напомнил, что в Вашингтоне главы ведомств меняются вместе со сменой администрации Белого дома.Отвечая на вопрос корреспондента агентства, может ли это назначение быть связано с Россией, Джабаров ответил: "Не обязательно".
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владимир джабаров, уильям бернс, фонд карнеги, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В Совфеде оценили выдвижение экс-посла США в России на пост главы ЦРУ

15:53 11.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУильям Бернс
Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Возможное назначение экс-посла США в РФ Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) не обязательно связано с Россией, поскольку в Соединенных Штатах, в отличие от РФ, назначают не профессионалов, а политиков, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
На сайте переходной команды избранного президента США Джо Байдена ранее появилось сообщение, что на пост директора ЦРУ будет выдвинут Уильям Бернс. Он работал послом США в Москве с 2005 по 2008 годы. Из рядов внешнеполитической службы Бернс уволился в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.
"В США, в отличие от нас, назначают не профессионалов, а политиков. Вероятно, (у Бернса) были какие-то связи, кто-то его пролоббировал", - сказал российский сенатор. При этом Джабаров напомнил, что в Вашингтоне главы ведомств меняются вместе со сменой администрации Белого дома.
Отвечая на вопрос корреспондента агентства, может ли это назначение быть связано с Россией, Джабаров ответил: "Не обязательно".
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Владимир ДжабаровУильям БернсФонд КарнегиДжо БайденМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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