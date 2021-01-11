Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210111/podkarmlivat-1593269305.html
Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в морозы в лесопарках Москвы
Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в морозы в лесопарках Москвы
Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в лесопарках Москвы с наступлением морозов, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-11T20:13
2021-01-15T20:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156030/36/1560303648_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_59cca48a127494f09a1343d1596dee68.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в лесопарках Москвы с наступлением морозов, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что аномальные сибирские морозы с ночными температурами до минус 20-27 и минус 15-17 днем придут в Москву на этой неделе. Он отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой.По словам Струковой, аборигенные виды флоры и фауны Москвы в процессе длительных эволюционных процессов адаптировались к разнообразным погодно-климатическим условиям, в том числе низким температурам, которые свойственны средней полосе России в зимнее время. При этом критические погодно-климатические условия выступают как фактор естественного отбора, по результатам которого выживают наиболее сильные, здоровые и приспособленные животные и растения, которые в дальнейшем дают здоровое и полноценное потомство.Собеседница агентства уточнила, что аборигенные виды деревьев не нуждаются в дополнительной защите от морозов, так как они адаптированы к таким температурам в процессе эволюции.Она отметила, что сотрудники Мосприроды ежедневно обходят все подведомственные природные территории независимо от погоды.
https://ria.ru/20201201/mospriroda-1588605587.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156030/36/1560303648_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_d2facb5a1afbd629bac100d93f4cc6a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосприрода, москва

Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в морозы в лесопарках Москвы

20:13 11.01.2021 (обновлено: 20:13 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкБелки в городском парке
Белки в городском парке - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в лесопарках Москвы с наступлением морозов, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что аномальные сибирские морозы с ночными температурами до минус 20-27 и минус 15-17 днем придут в Москву на этой неделе. Он отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой.
По словам Струковой, аборигенные виды флоры и фауны Москвы в процессе длительных эволюционных процессов адаптировались к разнообразным погодно-климатическим условиям, в том числе низким температурам, которые свойственны средней полосе России в зимнее время. При этом критические погодно-климатические условия выступают как фактор естественного отбора, по результатам которого выживают наиболее сильные, здоровые и приспособленные животные и растения, которые в дальнейшем дают здоровое и полноценное потомство.
"Для поддержания стабильной численности и биологического разнообразия столицы Мосприрода проводит различные биотехнические мероприятия, в том числе подкормку животных в зимнее время при наступлении критически низких температур, прохождении обильных снегопадов и сильных метелей. В остальное время животные способны самостоятельно добывать пищу. Специалисты Мосприроды таким образом поддерживают птиц, белок и зайцев", - рассказала Струкова.
Собеседница агентства уточнила, что аборигенные виды деревьев не нуждаются в дополнительной защите от морозов, так как они адаптированы к таким температурам в процессе эволюции.
Она отметила, что сотрудники Мосприроды ежедневно обходят все подведомственные природные территории независимо от погоды.
"Москвичи и гости столицы могут присоединиться к нашим акциям и помочь сохранению и поддержанию биологического разнообразия столицы. Более подробная информация о наших акциях размещена на нашем сайте mospriroda.ru и на наших страницах в социальных сетях", - добавила Струкова.
Национальный парк Куршская коса - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 14:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Мосприрода" посоветовала не кормить с рук диких животных в лесопарках
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Силуанов прокомментировал решение S&P по сохранению рейтинга России
00:25В ЛНР заявили о пропаже бойца у линии соприкосновения в Донбассе
00:15В Мали миротворец ООН погиб при взрыве автоцистерны
00:11Россия обсуждает с Тунисом поставки вакцины "Спутник V"
23:21WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения из-за скандала
22:53В Бразилии выявили повторное заражение новым штаммом коронавируса
22:51ВОЗ рекомендовала не требовать вакцинироваться для международных поездок
22:23Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский
22:06Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса
21:52В Москву прибыл самолет для доставки "Спутника V" в Аргентину
21:43Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от COVID-19
21:40В США завели около ста уголовных дел из-за захвата Капитолия
21:39В Палестине впервые за 15 лет проведут всеобщие выборы
21:21В России создали тест для выявления "британского" штамма коронавируса
20:56ВОЗ допустила введение иммунных паспортов
20:52США расширили санкции против Китая из-за Гонконга
20:46В России создали тест, выявляющий COVID-19 за час
20:44В мире число жертв COVID-19 превысило два миллиона
20:39Зеленский заявил об отсутствии прогресса в урегулировании в Донбассе
20:27Мордашов заявил о катастрофе в случае экономической изоляции России
Лента новостейМолния