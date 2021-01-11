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Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в морозы в лесопарках Москвы
Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в морозы в лесопарках Москвы
Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в лесопарках Москвы с наступлением морозов, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-11T20:13
2021-01-11T20:13
2021-01-15T20:13
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в лесопарках Москвы с наступлением морозов, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что аномальные сибирские морозы с ночными температурами до минус 20-27 и минус 15-17 днем придут в Москву на этой неделе. Он отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой.По словам Струковой, аборигенные виды флоры и фауны Москвы в процессе длительных эволюционных процессов адаптировались к разнообразным погодно-климатическим условиям, в том числе низким температурам, которые свойственны средней полосе России в зимнее время. При этом критические погодно-климатические условия выступают как фактор естественного отбора, по результатам которого выживают наиболее сильные, здоровые и приспособленные животные и растения, которые в дальнейшем дают здоровое и полноценное потомство.Собеседница агентства уточнила, что аборигенные виды деревьев не нуждаются в дополнительной защите от морозов, так как они адаптированы к таким температурам в процессе эволюции.Она отметила, что сотрудники Мосприроды ежедневно обходят все подведомственные природные территории независимо от погоды.
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РИА Новости
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мосприрода, москва
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в лесопарках Москвы с наступлением морозов, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщил РИА Новости, что аномальные сибирские морозы с ночными температурами до минус 20-27 и минус 15-17 днем придут в Москву
на этой неделе. Он отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой.
По словам Струковой, аборигенные виды флоры и фауны Москвы в процессе длительных эволюционных процессов адаптировались к разнообразным погодно-климатическим условиям, в том числе низким температурам, которые свойственны средней полосе России в зимнее время. При этом критические погодно-климатические условия выступают как фактор естественного отбора, по результатам которого выживают наиболее сильные, здоровые и приспособленные животные и растения, которые в дальнейшем дают здоровое и полноценное потомство.
"Для поддержания стабильной численности и биологического разнообразия столицы Мосприрода проводит различные биотехнические мероприятия, в том числе подкормку животных в зимнее время при наступлении критически низких температур, прохождении обильных снегопадов и сильных метелей. В остальное время животные способны самостоятельно добывать пищу. Специалисты Мосприроды таким образом поддерживают птиц, белок и зайцев", - рассказала Струкова.
Собеседница агентства уточнила, что аборигенные виды деревьев не нуждаются в дополнительной защите от морозов, так как они адаптированы к таким температурам в процессе эволюции.
Она отметила, что сотрудники Мосприроды
ежедневно обходят все подведомственные природные территории независимо от погоды.
"Москвичи и гости столицы могут присоединиться к нашим акциям и помочь сохранению и поддержанию биологического разнообразия столицы. Более подробная информация о наших акциях размещена на нашем сайте mospriroda.ru и на наших страницах в социальных сетях", - добавила Струкова.