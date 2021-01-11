https://ria.ru/20210111/podkarmlivat-1593269305.html

Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в морозы в лесопарках Москвы

Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в морозы в лесопарках Москвы

Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в лесопарках Москвы с наступлением морозов, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-11T20:13

2021-01-11T20:13

2021-01-15T20:13

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мосприрода

москва

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в лесопарках Москвы с наступлением морозов, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что аномальные сибирские морозы с ночными температурами до минус 20-27 и минус 15-17 днем придут в Москву на этой неделе. Он отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой.По словам Струковой, аборигенные виды флоры и фауны Москвы в процессе длительных эволюционных процессов адаптировались к разнообразным погодно-климатическим условиям, в том числе низким температурам, которые свойственны средней полосе России в зимнее время. При этом критические погодно-климатические условия выступают как фактор естественного отбора, по результатам которого выживают наиболее сильные, здоровые и приспособленные животные и растения, которые в дальнейшем дают здоровое и полноценное потомство.Собеседница агентства уточнила, что аборигенные виды деревьев не нуждаются в дополнительной защите от морозов, так как они адаптированы к таким температурам в процессе эволюции.Она отметила, что сотрудники Мосприроды ежедневно обходят все подведомственные природные территории независимо от погоды.

https://ria.ru/20201201/mospriroda-1588605587.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва