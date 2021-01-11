https://ria.ru/20210111/peterburg-1592622228.html

В Петербурге удалось разорвать цепочки передачи COVID-19, заявил Беглов

В Петербурге удалось разорвать цепочки передачи COVID-19, заявил Беглов

В Санкт-Петербурге удалось разорвать цепочки передачи коронавируса и предотвратить появление новых очагов, но эпидситуация остается непростой, сообщил... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:37

2021-01-11T18:37

2021-01-11T18:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге удалось разорвать цепочки передачи коронавируса и предотвратить появление новых очагов, но эпидситуация остается непростой, сообщил губернатор города Александр Беглов."Общими усилиями нам удалось разорвать наиболее устойчивые цепочки передачи вируса, предотвратить появление новых очагов заражения. Резерв коек для больных с коронавирусом и пневмонией составляет порядка 18%. Вместе с тем эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой", - сказал Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/vaktsinatsiya-1592609094.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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