https://ria.ru/20210111/peregovory-1592568291.html

В Кремле проходят переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

В Кремле проходят переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

Владимир Путин проводит в Кремле трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:57

2021-01-11T13:57

2021-01-11T15:17

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Владимир Путин проводит в Кремле трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Алиев и Пашинян прибыли в Москву сегодня утром. В последний раз они виделись лично в прошлом феврале в Мюнхене.Перед началом встречи Путин поздоровался и обнялся с Алиевым, затем — с Пашиняном. Непосредственно перед переговорами лидеры Армении и Азербайджана не стали обмениваться рукопожатиями, но все же поприветствовали друг друга, ограничившись кивками. После этого все трое сели за овальный стол на расстоянии друг от друга.Российский президент поблагодарил коллег за готовность обсудить реализацию трехстороннего соглашения по Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. "Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия", — добавил Путин.Президент сообщил, что вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана.Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".

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Путин пожал руки Алиеву и Пашиняну перед началом переговоров по Карабаху Путин пожал руки Алиеву и Пашиняну перед началом переговоров по Карабаху 2021-01-11T13:57 true PT0M10S

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обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, в мире