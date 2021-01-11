https://ria.ru/20210111/peregovory-1592552138.html

Алиев прибыл в Москву на переговоры по Карабаху

Алиев прибыл в Москву на переговоры по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву, где в понедельник состоятся трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с президентом России Владимиром... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:35

2021-01-11T12:35

2021-01-11T13:42

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

андрей руденко

владимир путин

москва

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 11 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву, где в понедельник состоятся трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном, передает Sputnik Азербайджан.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в понедельник по инициативе Путина в Москве состоятся трехсторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном."Президент Азербайджана прибыл в Москву, его встречали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и другие официальные лица", - говорится в сообщении.В конце сентября 2019 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210111/pashinyan-1592537783.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, андрей руденко, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире