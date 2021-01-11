Пашинян назвал Россию главным стратегическим союзником Армении
19:42 11.01.2021 (обновлено: 19:43 11.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного заявления для прессы по результатам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москва остается главным стратегическим союзником Еревана в сфере безопасности, армянская сторона надеется, что двусторонние отношения и дальше будут развиваться, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Надеюсь, что на фоне всех этих событий (вокруг Нагорного Карабаха - ред.), и уверен, что отношения между Арменией и Россией углубятся. Россия была и остается нашим главным стратегическим союзником, и в сфере безопасности", - сказал Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
Он отметил, что вклад российского лидера в карабахское урегулирование "был очень ощутим, сейчас особенно".
Оценивая перспективы развития региона после трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана по Карабаху Пашинян отметил, что решение экономических вопросов может быть затруднено "на фоне нерешенности" гуманитарных проблем - обмена военнопленными и телами погибших.