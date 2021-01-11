https://ria.ru/20210111/pashinyan-1592633958.html

Пашинян назвал Россию главным стратегическим союзником Армении

Пашинян назвал Россию главным стратегическим союзником Армении

Москва остается главным стратегическим союзником Еревана в сфере безопасности, армянская сторона надеется, что двусторонние отношения и дальше будут... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T19:42

2021-01-11T19:42

2021-01-11T19:43

россия

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москва остается главным стратегическим союзником Еревана в сфере безопасности, армянская сторона надеется, что двусторонние отношения и дальше будут развиваться, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.Он отметил, что вклад российского лидера в карабахское урегулирование "был очень ощутим, сейчас особенно".Оценивая перспективы развития региона после трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана по Карабаху Пашинян отметил, что решение экономических вопросов может быть затруднено "на фоне нерешенности" гуманитарных проблем - обмена военнопленными и телами погибших.

https://ria.ru/20210111/karabakh-1592613345.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире