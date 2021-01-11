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Пашинян назвал Россию главным стратегическим союзником Армении
Пашинян назвал Россию главным стратегическим союзником Армении
Москва остается главным стратегическим союзником Еревана в сфере безопасности, армянская сторона надеется, что двусторонние отношения и дальше будут... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:42
2021-01-11T19:43
россия
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москва остается главным стратегическим союзником Еревана в сфере безопасности, армянская сторона надеется, что двусторонние отношения и дальше будут развиваться, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.Он отметил, что вклад российского лидера в карабахское урегулирование "был очень ощутим, сейчас особенно".Оценивая перспективы развития региона после трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана по Карабаху Пашинян отметил, что решение экономических вопросов может быть затруднено "на фоне нерешенности" гуманитарных проблем - обмена военнопленными и телами погибших.
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Пашинян назвал Россию главным стратегическим союзником Армении

19:42 11.01.2021 (обновлено: 19:43 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного заявления для прессы по результатам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного заявления для прессы по результатам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москва остается главным стратегическим союзником Еревана в сфере безопасности, армянская сторона надеется, что двусторонние отношения и дальше будут развиваться, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Надеюсь, что на фоне всех этих событий (вокруг Нагорного Карабаха - ред.), и уверен, что отношения между Арменией и Россией углубятся. Россия была и остается нашим главным стратегическим союзником, и в сфере безопасности", - сказал Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Он отметил, что вклад российского лидера в карабахское урегулирование "был очень ощутим, сейчас особенно".
Оценивая перспективы развития региона после трехстороннего заявления России, Армении и Азербайджана по Карабаху Пашинян отметил, что решение экономических вопросов может быть затруднено "на фоне нерешенности" гуманитарных проблем - обмена военнопленными и телами погибших.
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 17:55Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха
 
РоссияНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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