https://ria.ru/20210111/pandemic-1592617493.html

В Центре Гамалеи дали прогноз по победе над пандемией

В Центре Гамалеи дали прогноз по победе над пандемией

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда в России... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:19

2021-01-11T18:19

2021-01-11T18:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор зуев

нии им. гамалеи

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда в России удастся справиться с пандемией коронавируса. "Я думаю, что это все закончится практически где-то к концу лета", — сказал ученый в эфире телеканала "Россия 24". В мире выявили почти 89 миллионов случаев заражения коронавирусом, из которых более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего заболевших зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни. В России инфекцией заражены более 3,4 миллиона человек, из которых 2,8 миллиона выздоровели и свыше 62 тысяч скончались. За последние сутки выявили около 23,3 тысячи случаев заражения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592596344.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, нии им. гамалеи, здоровье - общество