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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/pandemic-1592617493.html
В Центре Гамалеи дали прогноз по победе над пандемией
В Центре Гамалеи дали прогноз по победе над пандемией
Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда в России... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:19
2021-01-11T18:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда в России удастся справиться с пандемией коронавируса. "Я думаю, что это все закончится практически где-то к концу лета", — сказал ученый в эфире телеканала "Россия 24". В мире выявили почти 89 миллионов случаев заражения коронавирусом, из которых более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего заболевших зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни. В России инфекцией заражены более 3,4 миллиона человек, из которых 2,8 миллиона выздоровели и свыше 62 тысяч скончались. За последние сутки выявили около 23,3 тысячи случаев заражения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, нии им. гамалеи, здоровье - общество

В Центре Гамалеи дали прогноз по победе над пандемией

18:19 11.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда в России удастся справиться с пандемией коронавируса.
"Я думаю, что это все закончится практически где-то к концу лета", — сказал ученый в эфире телеканала "Россия 24".
В мире выявили почти 89 миллионов случаев заражения коронавирусом, из которых более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего заболевших зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 16:25Распространение нового коронавируса
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В России инфекцией заражены более 3,4 миллиона человек, из которых 2,8 миллиона выздоровели и свыше 62 тысяч скончались. За последние сутки выявили около 23,3 тысячи случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
 
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