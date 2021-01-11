https://ria.ru/20210111/pandemic-1592617493.html
В Центре Гамалеи дали прогноз по победе над пандемией
В Центре Гамалеи дали прогноз по победе над пандемией
Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда в России... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:19
2021-01-11T18:19
2021-01-11T18:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
нии им. гамалеи
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581895912_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_a1deb76018769a8dcd9c9ff3a995e69e.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда в России удастся справиться с пандемией коронавируса. "Я думаю, что это все закончится практически где-то к концу лета", — сказал ученый в эфире телеканала "Россия 24". В мире выявили почти 89 миллионов случаев заражения коронавирусом, из которых более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего заболевших зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни. В России инфекцией заражены более 3,4 миллиона человек, из которых 2,8 миллиона выздоровели и свыше 62 тысяч скончались. За последние сутки выявили около 23,3 тысячи случаев заражения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592596344.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581895912_59:0:2449:1793_1920x0_80_0_0_d079ea6f283f26576347bc81fa11bd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, нии им. гамалеи, здоровье - общество